Lolita Lobosco presto su Rai 1 con la seconda stagione: trama e anticipazioni

Su Rai 1 nel 2023 andranno in onda i nuovi episodi di Lolita Lobosco: ecco le anticipazioni della seconda stagione

E’ stata una delle fiction più viste e apprezzate degli ultimi anni, con ascolti davvero d’oro per Rai 1. Luisa Ranieri è tornata protagonista e ha lasciato il segno nei panni di Lolita Lobosco e anche per questo, c’è grande attesa per la seconda stagione della fiction che dovrebbe andare in onda nel 2023.

Dopo una prima stagione in cui si è fatta amare per la sua grinta nel lavoro e per le rocambolesche avventure sentimentali, Lolita Lobosco torna a indagare a capo della questura di Bari sui crimini della città, con la collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito.

Ma volete scoprire qualcosa in più sulla seconda stagione di Lolita Lobosco? Le riprese sono finite da poco ed è tempo di scoprire qualche news sulla trama della seconda serie. Per voi dunque, le anticipazioni. L’amica Marietta, in questa seconda stagione della fiction, starà accanto a Lolita, dispensando consigli basati sulla propria esperienza, come anche la sorella Carmela e la madre Nunzia, quest’ultima alle prese con la riscoperta dell’amore. Forte ed Esposito, invece, dovranno attraversare gli ostacoli e le difficoltà che insidiano le loro relazioni di coppia con Porzia e Caterina, donne che, nelle loro idiosincrasie, si rivelano tanto diverse dai loro compagni. Riuscirà Lolita a trovare l’assassino del padre e ad essere trovata dall’amore? Sei prime serate, in compagnia di Lolita Lobosco ci aspettano su Rai 1, nel 2023.

Lolita, non riuscendo a darsi pace sulla ricostruzione dell’assassinio del padre Petresine, prosegue la sua indagine privata, scoprendo nuovi indizi e piste che sembrano portarla a scoprire la verità. Chiarito infatti che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che operava nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del suo investimento. L’indagine si rivela tuttavia molto complessa, sia perché sono trascorsi molti anni e le persone allora implicate risultano morte o emigrate, sia perché qualcuno sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità. Le cose non sono semplici per Lolita nemmeno sul piano sentimentale, visto che Danilo, il giovane giornalista col quale è felicemente fidanzata e ha finalmente deciso di convivere, riceve una proposta di lavoro irrinunciabile all’estero. Lolita, seppure spirito libero e indipendente, donna emancipata abituata a contare soltanto su se stessa e sul proprio lavoro, dovrà confrontarsi con le difficoltà di un rapporto a distanza, proprio mentre si riaffaccia nella sua vita una vecchia conoscenza: Angelo Spatafora, apprendista contrabbandiere di Petresine, ora diventato un affascinante uomo d’affari.

Scritto da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani

Liberamente tratto dai romanzi di Gabriella Genisi, editi da Sonzogno e Marsilio Editori

Lolita Lobosco 2 cast: Con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume, e con Mario Sgueglia, con la partecipazione di Lunetta Savino

Regia di Luca Miniero

Una coproduzione Bibi Film Tv-Zocotoco, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, in collaborazione con Rai Fiction.