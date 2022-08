Un passo dal cielo 7 nel 2023 su Rai 1: anticipazioni e news

Le prime anticipazioni di Un passo dal cielo 7: cosa succederà nella settima stagione della fiction di Rai 1? Le ultime news

Siamo in piena estate ma gli appassionati di fiction continuano a cercare news e anticipazioni sulle loro serie preferite. Oggi vi parliamo di Un passo dal cielo 7 che tornerà su Rai 1 nel 2023. Ci sarà una novità in questa settima stagione della fiction di Rai 1. I due protagonisti principali infatti, saranno Giusy Buscemi, diventata da poco mamma per la terza volta, ed Enrico Ianniello, ormai amatissimo dal pubblico di Rai 1 nel ruolo di Vincenzo. Chi invece non ci sarà è Daniele Liotti che per la prossima stagione televisiva sarà invece impegnato in un progetto tutto nuovo, per Mediaset.

Scritta da Mario Ruggeri, Carlo Mazzotta, Alberto Vignati, Edoardo A. Gino, Andrea Valagussa, Paolo Girelli, Elena Santoro nella settima stagione di Un passo dal cielo, troveremo quindi nel cast Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Gianmarco Pozzoli. E ancora attori amatissimi dal pubblico: Giorgio Marchesi, Marco Rossetti, Leonardo Pazzagli . La Regia è di Enrico Ianniello, Lazlo Barbo. La fiction anche in questa settima stagione è Prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Saranno otto gli appuntamenti con Un passo dal cielo 7 che ci aspetta nel 2023 su Rai 1.

Un passo dal cielo 7 anticipazioni e news: la trama della settima stagione

Un passo dal cielo arriva alla settima stagione. Nelle nuove puntate molte novità, senza tradire gli elementi più amati della serie: le splendide montagne del Cadore, la natura fragile e imponente e lo sguardo sempre rivolto al cielo. In questa stagione si fronteggeranno per imparare a convivere due punti di vista opposti e complementari: quello maschile e più tradizionale di Vincenzo e quello femminile e più empatico di Manuela. La loro sarà una convivenza relazionale, professionale e famigliare. A partire dal loro rapporto la riscoperta di tutto il mondo che li circonda fatto di natura, indagini, commedia, calore e storie d’amore. Grazie a Manuela scopriremo due nuovi personaggi maschili: il misterioso Nathan, l’uomo degli orsi, e Gregorio Masiero, uno scultore solitario che nasconde profonde ferite di cui Manuela si sente responsabile. Intanto, sullo sfondo, la natura incantata della valle sembra minacciata dell’espansione di un potente allevatore locale, Luciano Paron. L’ambiente e la famiglia rimangono tematiche centrali di Un passo dal cielo. Ritroveremo Vincenzo e Carolina appena trasferiti con i rispettivi figli nella loro nuova casa, alle prese con un nuovo vicino, l’inossidabile Huber, e con dinamiche famigliari inedite. È sufficiente vivere tutti sotto lo stesso tetto per potersi definire una famiglia? Proveranno a capirlo insieme…