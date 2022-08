Grand Hotel 3 anticipazioni ultima puntata: il gran finale con il colera

Ecco le anticipazioni per l'ultima puntata di Grand Hotel 3 in onda il 26 agosto 2022 su Canale 5

E’ tempo di salutare i protagonisti di Grand Hotel 3 con l’ultima puntata della fiction spagnola in onda il 26 agosto 2022. Dopo tre stagioni, la serie lascia Canale 5 e si congeda dal pubblico. Ultima puntata in onda domani sera e finalmente scopriremo che cosa succederà ad Alicia, che ne sarà di Diego e di Julio…

Con Cisneros in fuga e Diego malato di colera, Julio e Alicia hanno mano libera per lasciare l’hotel una volta per tutte e iniziare a vivere insieme una vita che fino ad ora è stata loro negata. Ma il morente Diego fa ad Alicia una proposta che può far cambiare tutto… E cambierà per sempre. Cosa succederà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni per l’ultima puntata di Grand Hotel 3 in onda domani su Canale 5.

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama dell’ultima puntata 26 agosto 2022

La malattia non è l’unico problema di Diego. Cisneros è in fuga e messo alle strette dalla polizia, ma non esiterà a cercare di vendicarsi in ogni modo contro il suo nemico e ad assalire chiunque debba farlo.

Nel frattempo, Belén incontra di nuovo Bazán per impedirgli di scoprire il suo tentativo di uccidere Andrés. Il ricongiungimento tra i due avrà conseguenze inaspettate e definitive.

D’altra parte, la malattia di Diego ha contagiato più lavoratori alberghieri. Ángela teme un’epidemia e usa la sua nuova posizione per cercare di convincere Doña Teresa e Alfredo che è meglio chiudere l’hotel. Il rifiuto di ascoltare i consigli della governante metterà in pericolo non solo i malati, ma l’intero Grand Hotel.

Alla fine, Javier si è reso conto di essere infelice da quando si è separato Laura che non fa più parte della sua vita e, quando lei tornerà in hotel per ottenere l’annullamento del suo matrimonio, il giovane Alarcón cercherà di riaverla con tutti i mezzi possibili. Tutto questo e molto altro nell’attesissima ultima puntata di Grand Hotel che ci aspetta domani su Canale 5.