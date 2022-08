Grand Hotel 3 doppio appuntamento a gran finale: stasera e domani l’epilogo

Andrà in onda oggi su Canale 5 la penultima puntata di Grand Hotel 3: ecco le anticipazioni verso il gran finale

E’ arrivato il momento, per il pubblico di Canale 5, di conoscere il gran finale della terza stagione di Grand Hotel, che cosa succederà nelle ultime due puntate che ci aspettano in onda oggi e domani? Iniziamo con le nostre anticipazioni per la puntata del 25 agosto 2022, con la penultima puntata di Grand Hotel 3, in onda due episodi, il primo dal titolo La salute dei defunti e il secondo dal titolo Rivincita. Abbiamo lasciato Alicia ancora nelle grinfie di Diego. La ragazza è stata sequestrata, riuscirà a liberarsi o qualcuno la troverà prima che sia troppo tardi? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per penultima puntata di Grand Hotel 3 che ci aspetta oggi in prima serata su Canale 5.

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama dell’episodio dal titolo La salute dei defunti

Andres cerca in ogni modo di dimostrare la pazzia di Laura, tanto che rintraccia nella camera della donna una boccetta contenente dei sali di litio. Alicia viene tenuta prigioniera da Diego, il quale spera che il suo amante la liberi per poterlo uccidere e lavare l’onta. Diego infatti ha scoperto della relazione tra sua moglie e Julio e adesso si prepara a compiere la sua vendetta. Belen riesce ad uscire indenne dai suoi raggiri e a far incolpare Bazan. Chi ha scoperto la verità sul loro matrimonio è Alfredo. Incapace di perdonare Sofía, l’ex marchese decide di mettere una terra nel mezzo. Ma questa volta c’è un solo modo per farlo: Sofia dovrà lasciare l’hotel… per sempre.

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama dell’episodio dal titolo Rivincita

Alicia ha imprigionato Diego e vorrebbe convincerlo a firmare un documento che le permetterebbe di annullare il suo matrimonio. Julio rischia di morire per i postumi della ferita che Diego gli ha inferto quando lui ha cercato di liberare la ragazza. A salvarlo è Cisneros, che nel frattempo sta tessendo la trama della sua sottile vendetta: Diego dovrà morire, ma prima dovrà provare il dolore della perdita della persona amata. Andrés, conoscendo i sospetti di Ayala e Ángela su Belén, deve affrontare ogni giorno una donna di cui non si fida più. Puoi continuare a vivere nella menzogna? Ignara di questo, Belén deve affrontare un nuovo pericolo. Uno che può portarti a pagare per l’inganno che hai commesso. Tutto questo e molto altro nella penultima puntata di Grand Hotel 3 che ci aspetta stasera su Canale 5.