La Mantide da stasera su Canale 5: la trama della prima puntata

Tutto pronto per il debutto de La Mantide in onda oggi 30 agosto 2022 su Canale 5: ecco le anticipazioni della prima puntata

Tre serate ci aspettano, in compagnia della nuova serie francese che Canale 5 ha scelto per la fine dell’estate. La Mantide, andata in onda in Francia con il titolo La Mante, è composta da sei episodi che in Italia saranno divisi in due per serata partendo proprio dalla prima puntata in onda il 30 agosto 2022. La storia, come vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni qualche settimana fa, ci porta nella mente di una serial killer che ha terrorizzato per anni la Francia ma che alla fine è stata arrestata e sta scontando in carcere la sua pena. Ha ucciso in modo diabolico Jeanne, la protagonista della serie ma adesso il suo aiuto è fondamentale perchè c’è qualcuno, che sta cercando di seguire le sue tracce, una sorta di emulatore. La polizia francese non ha ancora capito se si tratti di un uomo o di una donna ma non vuole perdere più tempo e per questo ha bisogno che la Mantide, dia una mano nelle indagini.

Le riprese della serie tv sono avvenute nell’autunno del 2016 ad Arcuei ed a Château de Villette, a Condécourt. A Clichy-la-Garenne sono state effettuate le riprese della casa di Damien, mentre il castello di Château de Villette a Condécourt è stato usato per le riprese della residenza in cui la protagonista si fa trasferire. La serie era stata anche acquistata da Netflix, che aveva quindi tutti gli episodi in catalogo ma al momento, non sono più disponibili.

La Mantide stasera su Canale 5: le anticipazioni della prima puntata

Jeanne Deber , serial killer che venticinque anni prima, con il soprannome de “la Mantide”, aveva seminato il panico e fatto numerose vittime, sta scontando la sua pena in carcere.

Oggi, però, sembra esserci qualcuno che ne sta emulando le gesta, tornando ad uccidere. La Polizia, convinta che sia un perverso ammiratore di Jeanne, decide di coinvolgere la donna per riuscire a fermare l’assassino il prima possibile. La donna, così, accetta di collaborare con il Commissario Dominique Ferracci colui che venticinque anni prima l’arrestò. Ma ad una condizione: come unico interlocutore vuole Damien Carrot, figlio di Jeanne che è diventato poliziotto proprio per espiare le colpe della madre, con cui non ha più alcun tipo di rapporto. Damien accetta, pur di fermare il serial killer, ma l’incontro con sua madre porterà a galla nuove sensazioni che l’uomo teneva a bada da tempo. La polizia sembra essere vicina all’arresto dell’emulatore della mantide ma ovviamente è ancora troppo presto. Le indagini portano a Baptiste Severin, un funzionario pubblico in apparenza normale, che però sembra essere consumato da impulsi omicidi…

Appuntamento quindi a stasera su Canale 5 con i primi due episodi de La Mantide.