La Mantide anticipazioni: chi è il serial killer, chi spia Damien?

Ecco le anticipazioni per la seconda puntata de La Mantide: Jean è scappata, il serial killer è pronto colpire ancora. Damien è in pericolo?

Sembrava una indagine arrivata alla giusta conclusione quella che ieri, la polizia francese, nel corso della prima puntata de La Mantide aveva condotto. Ma non bisogna mai dare nulla per scontato a infatti, il serial killer, ha colpito ancora. Chi è quindi l’assassino o l’assassina che sta spaventando nuovamente la Francia e che legami ha con la mantide? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda e penultima puntata della fiction francese in onda su Canale 5. La Mantide ci aspetta oggi, 31 agosto 2022, con la seconda puntata, da non perdere. Come avrete visto tra l’altro ci sono dei gialli nei gialli. Damien ad esempio, sta cercando di capire chi è davvero suo padre, se è una delle vittime della mantide o se davvero l’uomo se n’è andato abbandonandolo. Questo lo porta anche ad avere dei dubbi sul suo essere padre. Ha paura di commettere gli stessi errori e allo stesso tempo ha paura che suo figlio, possa avere gli stessi geni malati di sua madre e diventare un pericoloso assassino…Jean ha in serbo una mossa che nessuno si aspetta e a quanto pare, dopo 25 anni di pena, sta per scappare…

La Mantide anticipazioni: la trama di oggi 31 agosto 2022

S1 Ep3, le anticipazioni – Il copycat continua la sua fatale imitazione. I corpi si accumulano e la Mantide si rivela più che mai essenziale per le indagini. L’imitatore mette la polizia sulle tracce di un corpo gettato in un pozzo diversi mesi prima. Un crimine che apparentemente non fa riferimento a nessuno degli omicidi della Mantide. A meno che la donna non abbia ammesso tutto all’epoca. Jean ha confessato solo solo 8 omicidi, quelli che la polizia ha pensato fossero firmati da lei…Ma ce ne sono anche altri? Damien affronta la madre a proposito di questo omicidio originale. Nel frattempo, Lucie, la moglie di Damien, si interroga sempre più sugli stati d’animo del marito e decide di recarsi al villaggio della sua infanzia accompagnata dalla sua amica Virginia.

S1 Ep4, le anticipazioni – La Mantide è fuggita. Ha manipolato tutti per liberarsi e, chissà, continuare a uccidere. Ma contro ogni previsione, Jeanne è andata da Damien con l’unica intenzione di incontrare Lucie. Il copycat fa recapitare un telefono al 36 di Quai des Orfevres per poter corrispondere direttamente con Jeanne. Per gli investigatori è un’occasione inaspettata per rintracciare, identificare e trovare l’assassino. Pensano di poter tendere una trappola all’imitatore pedinando una delle sue prossime vittime. Ma in realtà il copycat ha preso di mira una persona molto più vicina. Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de La Mantide che ci aspetta stasera su Canale 5.