Solo uno sguardo ultima puntata: il drammatico finale con sorpresa spiegato punto per punto

E' andata in onda ieri 7 settembre 2022 l'ultima puntata di Solo uno sguardo la fiction di Canale 5: il riassunto per scoprire come è finita la storia di Eva e Bastien

E’ andata in onda ieri, 7 settembre 2022, l’ultima puntata di Solo uno sguardo ( che potrete rivedere anche su Mediaset Play, qualora vi siate addormentati troppo presto, visto che la serie ha salutato il pubblico intorno all’una). Noi eravamo comunque davanti alla tv e possiamo raccontarvi tutto quello che è successo nel sesto episodio e quindi nell’ultima puntata della serie francese andata in onda su Canale 5 ieri. Eva ha continuato a cercare suo marito imbattendosi in una serie di scoperte che mai avrebbe immaginato di fare. Anche grazie a sua figlia ha infatti scoperto che Bastien era in qualche modo legato al concerto delle catacombe, al famoso cantante che faceva cantare l’intera Francia con le sue canzoni ed è andata a fondo per trovare tutte le persone della foto. Allo stesso tempo ha scoperto che c’era un altro grande segreto che suo marito le aveva tenuto nascosto: sarebbe diventato padre, se la ragazza da cui aspettava un figlio non fosse morta. Nel giro di poche ore tra l’altro Eva ha anche scoperto che le ossessioni del fratello della ragazza non erano solo sue immaginazioni ma che davvero, c’era un giallo da risolvere. E tutto è accaduto quella sera, la sera del concerto. 22 vittime, il suo incidente, la memoria che va via ma anche qualcosa che lei non conosce e che sta per essere rivelato. Nel frattempo, suo marito Bastien cerca di scappare dal suo sequestratore, ma le cose si mettono male perchè i piani cambiano anche per lui. L’uomo infatti in un primo momento era stato assoldato dal membro dello staff che aveva sparato un colpo, causando la morte di un ragazzo al concerto. Una volta ottenuta la confessione, da portare al padre di Cedric, l’uomo avrebbe liberato Bastien ma c’era un’altra persona che voleva la morte del marito di Eva…Andiamo quindi con ordine per capire tutto quello che è successo nell’ultima puntata di Solo uno sguardo in onda ieri su Canale 5.

Solo uno sguardo ultima puntata: il riassunto del finale e la spiegazione

Eva ha quindi cercato di capire chi fosse il secondo uomo della foto, la quarta persona e ha trovato un indirizzo. Recandosi a casa del padre del ragazzo che era amico di suo figlio ha fatto una scoperta scioccante: in quella casa c’erano decine di foto dei suoi figli perchè il giostraio era il vero padre di suo marito Bastien. Ma perchè tutte quelle bugie? Per scoprirlo Eva è stata accompagnata a casa della madre di Bastien che però in realtà era la madre dell’altro ragazzo nella foto. Suo marito si chiama in realtà Laurent e ha preso il posto di Bastien ma per quale motivo? E’ la madre del giovane a raccontare i dettagli di quella drammatica sera, la sera del concerto.

Bastien, Laurent e le due ragazze si recano al concerto insieme alla sorella di Bastien, l’avvocatessa . Jimmy ha rubato la musica della canzone che avevano scritto con la loro band e adesso ne rivendicano i diritti. Jimmy però non firma e nasce una colluttazione durante la quale l’avvocatessa punta la pistola che suo fratello ha portato, contro il cantante. In una concitata discussione parte un colpo che ferisce per caso il giovane. E’ l’avvocatessa a sparare. Mentre scappano si innesca anche il famoso incendio che ha portato alla fuga dei ragazzi, al ferimento di Eva e alla morte di Cedric. Alle catacombe quindi si consuma la prima tragedia mentre i ragazzi in macchina decidono di non portare il vero Bastien in ospedale ma tornano a casa, dove muore. La madre del giovane pur di salvare sua figlia decide di non denunciare la sua morte neppure come incidente. Laurent quindi diventa Bastien e parte per gli Stati Uniti a studiare al suo posto.

Dopo anni però i fantasmi del passato tornano a bussare alla porta perchè il fratello di Clotilde ha scoperto che sua sorella non è morta per caso ma è stata uccisa e ha anche scoperto che era incinta e torna a indagare. Quando l’avvocatessa lo scopre capisce che c’è bisogno di eliminare le persone che conoscono la verità su Bastien. Era stata lei infatti a uccidere Clotilde perchè la ragazza era incinta di Laurent che avrebbe potuto lasciare l’America e tornare in Francia. L’avvocatessa ha ordito questo piano e alla fine ne paga le conseguenze. Conseguenze che però avrebbero dovuto colpire anche il marito di Eva che nel frattempo è stato ritrovato ed è in sala operatoria. Eva però ha un piano e si fa aiutare dal padre di Cedric. Finge che suo marito sia morto ma in realtà, sta bene e insieme, ricominceranno una nuova vita lontano da tutti e da tutto. Nel frattempo a Eva ritornano alla mente anche dei ricordi: si conosceva Bastien e quella notte, quella drammatica notte del concerto era stata lei a distrarre i membri dello staff per far si che i suoi amici potessero entrare nel backastage. In questa storia quindi, tutti hanno delle colpe.