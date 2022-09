Wanna: presto su Netflix la serie che racconta la storia di Wanna Marchi ed è già polemica

Sta per debuttare su Netflix la nuova serie dedicata alla vicenda di Wanna Marchi e non mancano le polemiche

Di preciso non si capisce bene cosa ci sia da polemizzare, visto che Netflix ha girato serie in tutto il mondo su imbroglioni, trufattori e personaggi discutibili che spesso non avevano neppure pagato per i loro reati. Qui invece, siamo di fronte a una storia tutta italiana, incredibile, che si è conclusa nelle aule di tribunale. E visto che Wanna Marchi ha anche pagato il suo debito con la giustizia, non è ben chiaro perchè Netflix non avrebbe dovuto raccontare questa storia. La polemica quindi, resterà tale e Netflix si prepara a lanciare nel suo catalogo, sperando anche di far bene nel resto del mondo, la docu serie Wanna, la nuova docu-serie italiana prodotta da Fremantle Italia che debutterà il 21 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

La docu-serie Wanna, di Alessandro Garramone, è scritta dallo stesso Alessandro Garramone e Davide Bandiera, è diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italia. I 4 episodi sono stati realizzati attraverso 22 testimonianze, circa 60 ore di interviste e immagini tratte da oltre 100 ore di materiali d’archivio per ricostruire gli eventi in modo fattuale e accurato e raccontare un caso che ha fatto scalpore attraverso le testimonianze di tutti, dalle dirette interessate alle vittime, passando per figure più significative del nascente mondo delle tv private e delle televendite dell’epoca. Forse i giovanissimi non ricorderanno bene tutta la vicenda e solo rivedendo gli episodi della serie si potranno fare un’idea di quello che è stato. Ma anche grazie a una inchiesta fatta benissimo da Striscia la notizia che aveva raccolto le denunce di centinaia di persone truffate e rimaste senza un soldo e solo con debiti, amuleti e sale, le truffe vennero alla luce. E dalla tv, si passò alle aule di tribunale.

Perchè le polemiche. Il motivo è sempre lo stesso, quando si parla del mondo della truffa. Per molti, queste storie, non andrebbero raccontate, nel rispetto delle persone che sono state vittime delle truffe, per non dare visibilità a chi ha commesso un reato. E invece queste storie devono essere raccontate perchè per quanto sembra impossibile, ogni giorno decine e decine di persone, cadono nella rete di una truffa. Dalle truffe amorose a quelle molto simili allo stile della Marchi, il mondo dei truffatori è sempre in fermento e purtroppo, quello delle vittime è sempre più sterminato.

Lo stile aggressivo con cui Wanna Marchi si rivolge agli spettatori è il marchio di fabbrica degli show in cui propone creme dimagranti miracolose. Per tutti gli anni ‘80 la sua immagine e i suoi prodotti impazzano, rendendola ricchissima e famosa, insieme al suo unico e vero braccio destro, la figlia Stefania. Le due passano dal successo alla clamorosa caduta di inizio anni ‘90, quando “l’impero Wanna Marchi” si sgretola e le scaraventa sul lastrico. Un disastro che scatena nelle due la voglia di riscatto. Dopo avere venduto l’illusione della forma fisica perfetta, passeranno a commercializzare l’unica cosa che nessuno aveva mai pensato di vendere: la fortuna. Creme dimagranti e antirughe lasciano così il posto ad amuleti e numeri benedetti venduti insieme al Maestro di vita Do Nascimento. Questa strepitosa macchina da soldi si sarebbe poi rivelata essere altro: una truffa clamorosa, realizzata grazie a una complice insospettabile, la televisione.

Crediti:

Produttore: Gabriele Immirzi per Fremantle Italia

Autori: Alessandro Garramone (anche showrunner della docu-serie) e Davide Bandiera

Regia: Nicola Prosatore

Produttore interviste: Gabriele Parpiglia

Musiche: Don Antonio