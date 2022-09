Sopravvissuti finalmente su Rai 1: la trama e le anticipazioni

La nuova fiction di Rai 1 è Sopravvissuti in partenza il 3 ottobre 2022 in prime time: ecco le anticipazioni

E’ tutto pronto per il debutto di una serie Rai molto attesa. Sopravvissuti, sarebbe dovuta andare in onda nella passata stagione ma alla fine, si è deciso di attendere ( dopo il flop di Noi, c’era forse il timore di bruciare un altro titolo, e un altro prodotto con Lino Guanciale protagonista). Arriva invece nelle case degli italiani nell’autunno del 2022, tra le prime proposte di questa stagione. Sopravvissuti infatti andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 3 ottobre. La serie è stata presentata oggi in conferenza stampa, con toni parecchio entusiastici, per cui è chiaro, che la Rai, punti moltissimo su questo titolo. Sopravvissuti è stata annunciata anche oggi come la nuova, grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La storia è quella di un gruppo che parte per un viaggio, in barca a vela. Ma pochi giorni dopo, a causa del maltempo, tutto cambia e della nave, si perde ogni traccia. Un anno dopo, improvvisamente, i naufraghi vengono rintracciati e partono le operazioni per il recupero. Quello che è successo nei dodici mesi, sarà raccontato tra una serie di flashback tra passato e presente, che serviranno per narrare i fatti. Tanti misteri, tante bugie e tanto dolore ma anche voglia di restare uniti perchè quello che si è vissuto, non può essere compreso da chi non c’era. Che cosa si è disposti a fare pur di sopravvivere? Sarà questa la domanda intorno alla quale ruoterà il focus centrale della serie.

Inevitabili i paragoni con le serie che hanno fatto la storia di questo genere. Si è parlato molto in conferenza stampa di Lost e Lino Guanciale ha anche spiegato che un altro riferimento, a suo dire, potrebbe essere Homeland per via della mutazione degli ambienti e dei caratteri dei personaggi protagonisti della narrazione. In questi mesi, si è anche molto parlato dei contenuti della serie, oggi in conferenza stampa è stato spiegato che, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non ci saranno episodi di cannibalismo.

Sopravvissuti andrà in onda in sei serate su Rai 1 da lunedì 3 ottobre 2022.

Sopravvissuti la storia della nuova fiction di Rai 1

Una barca di nome Arianna. Un viaggio. Dodici passeggeri. Sulla banchina Luca (Lino Guanciale), alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata, saluta gioioso sua moglie Sylvie (Stéfi Celma) e le due figlie. Anita (Pia Lanciotti), ruvido ispettore di polizia, guarda partire suo figlio Gabriele (Alessio Vassallo), che sarà il medico di bordo. Tra gli altri, si imbarca anche la famosa attrice Giulia Morena (Barbora Bobulova) con il marito e il figlio. Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio. I sopravvissuti sono sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi. Interrogati dalle autorità, raccontano della tempesta che ha sorpreso la barca dopo pochi giorni di navigazione, della disperazione dopo un anno alla deriva senza albero, vele e motore.

La gioia del ritrovamento e del ritorno a casa lascia presto spazio a una dura realtà. Non solo la vita che i sopravvissuti hanno lasciato non è più la stessa, ma agli occhi dei propri cari, anche i superstiti sembrano persone diverse. Cosa nascondono? Cos’è successo durante quell’anno? Cosa li aspetta adesso? I sopravvissuti scopriranno che anche a terra dovranno ancora lottare contro i fantasmi del naufragio e contro i sospetti di Anita, che non crede alle loro parole e strenuamente cerca indizi che aprano delle crepe nel loro racconto e facciano emergere la verità.

Come hanno spiegato anche gli attori oggi nella conferenza stampa di presentazione della serie, oltre ai sopravvissuti al naufragio, ci sono anche i “sopravvissuti di terra” i familiari, gli amici, i colleghi, che per un anno hanno aspettato notizie. Una vita che in un anno, è chiaramente cambiata. E non tutti, avranno le stesse gioie al ritorno dei naufraghi a Genova…

Sopravvissuti una scommessa per Rai 1

La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). I quattro allievi del Master – Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano – dopo aver ideato il concept sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini.

Sopravvissuti il cast

Regia di Carmine Elia

Con

Lino Guanciale

Luca Biagini

Barbora Bobulova

Stéfi Celma

Vincenzo Ferrera

Florian Fitz

Giacomo Giorgio

Pia Lanciotti

Sophie Pfennigstorf

Desirèe Popper

Elena Radonicich

Raffaella Rea

Carmine Recano

Fausto Maria Sciarappa

Camilla Semino Favro

Alessio Vassallo

Adèle Wismes