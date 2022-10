Viola come il mare anticipazioni: Viola troverà suo padre? Francesco se la vedrà con Raniero

Ecco le anticipazioni per la seconda puntata di Viola come il mare in onda il 7 ottobre su Canale 5: la bella miss troverà suo padre?

Abbiamo finalmente conosciuto Viola Vitale e Francesco, i due protagonisti di Viola come il mare la fiction Mediaset di punta in questa stagione. In onda ieri sera infatti la prima puntata di Viola come il mare, commentatissima sui social. Del resto, quando c’è Can Yaman di mezzo, succede sempre. L’attore ha un seguito pazzesco, ma questo si ripercuoterà in modo positivo anche sugli ascolti della nuova fiction di Canale 5? Lo scopriremo con i dati auditel che ci riveleranno proprio gli ascolti della fiction ma nell’attesa, cerchiamo di capire cosa accadrà nella seconda puntata di Viola come il mare in onda il 7 ottobre 2022 su Canale 5. Come avrete capito, Viola è tornata a Palermo perchè ha bisogno di curare la sua malattia e per questo ha anche bisogno di trovare suo padre, essendo una questione genetica. Le ricerche sono difficili anche se Viola, adesso, ha trovato la macchina che si vede nella foto, l’unica immagine che ha dell’uomo che l’ha messa al mondo. E intanto la sua amicizia con Francesco si fa sempre più forte e tra i due continua a crescere anche un certo feeling. Le intenzioni dei due sembrano essere però diverse: da un lato Viola, che è stata già a un passo dall’altare, non si fida più degli uomini ma cerca ancora l’amore vero. Dall’altro Francesco, vorrebbe solo una relazione leggera con la sua vicina di casa, perchè a quanto pare, non crede nell’amore…Tra i due nascerà qualcosa? Scopriamolo con le anticipazioni per la seconda puntata di Viola come il mare, eccole per voi.

Viola come il mare anticipazioni seconda puntata: la trama del 7 ottobre 2022

Sebbene la malattia sia sotto controllo, Viola continua a cercare suo padre e chiede aiuto anche a Francesco, da cui si sente attratta. Ma l’Ispettore Capo, che ha avuto un’infanzia difficile, al contrario della giornalista non crede nell’amore. I due continuano però a collaborare indagando sull’omicidio di un’ex prostituta che era riuscita a riscattare il suo passato. Sulle tracce del padre, Viola approda nell’azienda agricola di proprietà di Raniero, un ragazzo affascinante che comincia a farle una corte spietata. Intanto Francesco continua ad investigare sul traffico di esseri umani e quando in un container al porto trova la giovane Farah, contravvenendo ad ogni regola la nasconde a casa sua. Ma nel frattempo si è aperto un altro caso: la misteriosa morte di Laura Scalise.

Appuntamento quindi al prossimo venerdì con la seconda puntata di Viola come il mare.