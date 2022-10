Mina Settembre 2 si parte stasera: l’attentato a Claudio cambia tutto

Mina Settembre 2 parte questa sera con la prima puntata: subito un colpo di scena con l'attentato a Claudio

Finalmente ci siamo: torna oggi su Rai 1 Mina Settembre con la meravigliosa Serena Rossi. Dopo il grande successo della prima stagione, si torna oggi 2 ottobre 2022 a caccia di nuovi ascolti record. E finalmente anche il palinsesto della prima serata di Rai 1 entra nel vivo, dimenticando le repliche che ci accompagnano ormai dallo scorso giugno. Da oggi si riparte! Dopo Imma Tataranni torna anche Mina Settembre con una seconda stagione che vedrà la nostra dottoressa divisa e indecisa sia nella vita privata che nel lavoro…La prima puntata di Mina Settembre 2 andrà in onda questa sera e riprenderà con la storia, esattamente da dove l’avevamo lasciata. Mina ha appena scoperto che una delle sue migliori amiche era l’amante di suo padre e che Gianluca, è suo fratello. Una notizia che la sconvolge. Mina e Gianluca, decidono quindi di partire per un lungo viaggio e si lasciano Napoli alle spalle ma sta per succedere qualcosa di inatteso che cambierà tutto. Nella seconda stagione di Mina Settembre vedremo anche una nuova protagonista, Marisa Laurito che avrà un ruolo fondamentale nella vita della sua amata nipote…

Mina Settembre 2 anticipazioni prima puntata: la trama del 2 ottobre 2022

Mina e Gianluca si sono presi una vacanza a Procida, qualche mese dopo la scoperta che ha cambiato per sempre le loro vite. L’idillio viene però interrotto dalla notizia di un attentato che coinvolge Claudio. Mina torna subito a Napoli e, vederlo in ospedale, anche se illeso, le fa un effetto tale da spingerla a pensare che forse il loro rapporto merita una seconda possibilità. In più, Olga parte per una crociera intorno al mondo e, quindi, la casa è vuota, pronta a ospitare Claudio il cui appartamento è andato distrutto. Tutto sembra remare in quella direzione, ma appena Mina sente di aver preso la decisione giusta, un’inaspettata proposta di lavoro cambia la sua prospettiva.

Mina si interessa del caso di Valeria, una ragazza sovrappeso che per sopperire alla propria insicurezza ha assunto costumi disinibiti che rischiano di rovinare le sue prime esperienze. Mentre si appassiona alla sua storia, Mina si rende anche conto che la tensione con Domenico la manda in confusione e così decide di rivolgersi a una psicoterapeuta, Giulia, per schiarirsi le idee. Anche perché con Irene non può più parlare, data la situazione. Situazione che però Claudio cerca di sistemare invitando a cena Irene, Paolo, Titti e Giordano. È proprio durante la serata che zia Rosa fa il suo inaspettato ingresso con una gaffe memorabile che impatta notevolmente sul rapporto tra Titti e Giordano.