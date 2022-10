Mina Settembre 2 anticipazioni: cosa nasconde Olga? La mamma di Mina è malata?

Perchè Olga sta fingendo di essere in crociera, è malata? Che cosa nasconde la mamma di Mina Settembre? Ecco le anticipazioni per la seconda puntata

Sapevamo che Olga non sarebbe partita per la sua crociera ma non possiamo ancora immaginare che cosa le sta succedendo realmente. Perchè ha lasciato Mina e le ha detto una serie di bugie, non vuole che si preoccupi per qualcosa? Qual è il segreto che la mamma di Mina Settembre ha portato via in una valigia dalla sua casa? Cerchiamo di scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata di Mina Settembre 2 che andrà in onda il 9 ottobre su Rai 1. Serena Rossi è tornata e la prima puntata della fiction ci ha fatto compagnia domenica sera! Nuove storie per Mina ma anche situazioni da risolvere, lei e Irene ad esempio, non hanno ancora fatto pace. Mina proprio non ce l’ha fatta a raccontarle che suo padre non ha mai saputo che Gianluca era suo figlio. Non ce l’ha fatta a raccontarle che anche Olga ha avuto le sue responsabilità in questa storia e che forse chissà, se suo padre avesse saputo che Irene era incinta, avrebbe lasciato la sua di famiglia per crearne una nuova…Irene però oggi ha altri problemi visto che suo marito l’ha lasciata. E nuovi problemi sono in arrivo anche per Titti che ha rivelato al suo compagno che il bambino che aspetta probabilmente non è suo…Mina ha iniziato ad andare in analisi, quello che però non sa è che la sua nuova terapeuta ha una amicizia speciale con Domenico, il mondo si sa, è piccolo…Ma vediamo adesso le anticipazioni per la seconda puntata di Mina Settembre 2.

Mina Settembre 2 anticipazioni: la trama del 9 ottobre 2022

Le anticipazioni dell’episodio 2×03 – Le signorine Esposito: Claudio porta Mina da quelle che per lui sono state delle specie di zie putative, le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina alle prese con un bizzarro problema. Questa avventura unisce Mina e Claudio, soprattutto quando lei scopre che l’ormai “ex” marito ha rimesso a nuovo la barca di suo padre. Quel gesto così romantico la scioglie e forse anche per questo motivo accetta di andare in soccorso di Irene…Nel frattempo Mina continua a credere che sua madre sia felice in crociera ma Olga è invece molto più vicino di quello che pensa. Come mai sua madre le sta mentendo, forse è malata e sta cercando di capire come affrontare il poco tempo che le resta? O ci sono altre bugie o segreti nella vita di Mina Settembre e della sua famiglia?

Le anticipazioni dell’episodio 2×04 – Wonderwomen: Il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo il licenziamento, hanno iniziato a lavorare abusivamente in proprio, viene seguito da Mina, Irene e Titti, che si mettono sulle loro tracce in un comico pedinamento per scoprire la verità…E finalmente tra le tre amiche sembra essere tornato il sereno anche se nulla sarà mai più come prima….Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Mina Settembre che ci aspetta in onda domenica prossima su Rai 1.