Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso arriva su Rai 1: la trama

Massimiliano Gallo è il protagonista di Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso: ecco la trama

Su Rai 1 al giovedì sera, sta per arrivare una fiction tutta nuova che potrebbe conquistare il pubblico della rete, dopo gli ottimi numeri di Imma Tataranni. E la nuova fiction di Rai 1 è in qualche modo legata al mondo del sostituto procuratore, visto che il protagonista di Vincenzo Malinconico-Avvocato di insuccesso è proprio Massimiliano Gallo, che nella serie ambientata a Matera, è il marito della Tataranni ( la bravissima Vanessa Scalera). Questa volta è Massimiliano Gallo il protagonista, con una storia che potrebbe davvero piacere molto al pubblico di Rai 1, che da sempre dimostra di apprezzare tanto il genere. Sulla carta Vincenzo Malinconico dovrebbe essere una persona simpatica, intelligente, generosa ma anche un po’ stupida e infantile e con una buona dose di follia. Questi sono gli ingredienti che caratterizzano il personaggio dell’avvocato, che presto conosceremo. Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, andrà in onda su Rai 1 a partire dal 20 ottobre 2022.

Nel comunicato stampa ufficiale si parla di questo Vincenzo, come di una sorta di Woody Allen, ma anche un po’ Holden, un po’ semplicemente se stesso. Vincenzo Malinconico, iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva, è un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza, Malinconico ci fa affezionare alle sue vicende sgangherate e irrisolte e ci fa vedere il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico, costringendoci a pensare ridendo.

Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso dal 20 ottobre su Rai 1: la trama

Avvocato d’insuccesso, forse più psicologo che avvocato, Vincenzo Malinconico non raggiunge mai la piena sufficienza. Il suo portafoglio clienti ha un profilo decisamente leggero, si occupa di contenziosi non particolarmente impegnativi (sinistri stradali, liti di condominio, separazioni, recupero crediti non ingenti) e non sempre porta a casa delle vittorie. C’è solo una cosa che sa fare davvero (e senza che mai nessuno glielo chieda): filosofeggiare. Vincenzo ha sempre un pensiero in testa. Generalmente, un pensiero fuori tema. Il precariato professionale di Vincenzo va di pari passo con quello privato: Nives, la sua ex moglie, affermata psicologa, lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto e tuttavia non riesce a non tradire il nuovo marito con il suo ex. Malinconico vorrebbe ricostituire l’unità familiare ma viene puntualmente respinto eppure, quando Vincenzo inizierà una relazione con la bella collega Alessandra Persiano, Nives dimostrerà che non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Vincenzo e Nives hanno due figli: Alfredo (18), e Alagia (22), figlia di un precedente compagno di Nives.

Per via della separazione, Vincenzo coltiva la colpa di non sentirsi un padre all’altezza ma è una convinzione solo sua, perché sia Alagia sia Alfredo gli sono profondamente legati. Rassegnato ormai all’ozio delle giornate tutte uguali, Malinconico viene chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a pezzi cadaveri scomodi e smaltirli con radicata nonchalance. In un primo momento, Malinconico vorrebbe rifiutarsi di difenderlo, appellandosi a principi deontologici. Poi, convinto dalla figlia di Burzone, Brooke, che gli ricorda la sua Alagia, accetta l’incarico. Quest’avventura nei meandri della camorra, a cavallo tra commedia e giallo, darà a Malinconico l’occasione di conoscere Amodio Tricarico, un surreale tuttofare della malavita che da un momento all’altro si autoproclama suo braccio destro e non lo lascia più, nella buona e nella cattiva sorte. Ed è proprio la cattiva sorte a dare il via all’indagine made in Malinconico, la notte in cui Brooke viene trovata assassinata senza un apparente motivo…

Appuntamento quindi al 20 ottobre 2022 con la prima puntata di Vincenzo Malinconico. Saranno 4 le puntate in prima serata, con 8 episodi da 50 minuti.