Sopravvissuti-La serie anticipazioni: c’è stata un’epidemia sulla barca? Anita cerca il lato oscuro di Gabriele

C'è stata una epidemia di ebola a bordo della barca? Perchè non raccontarlo e che cosa ha fatto davvero Gabriele? Ecco le anticipazioni di Sopravvissuti

E insomma i misteri e le domande su quello che è successo sull’Arianna continuano a essere tanti e anche nella terza puntata di Sopravvissuti-La serie ci saranno dei nuovi colpi di scena. Le anticipazioni del 17 ottobre 202 ci rivelano che per Luca arriverà il momento del faccia a faccia con il suo migliore amico. Luca ha capito che Stefano e sua moglie hanno avuto una relazione e lo affronta ma è chiaro che alla fine dovrà arrendersi anche a quello che è successo realmente. Tutti pensavano che la nave fosse affondata da qualche parte e che nessuno fosse sopravvissuto. E’ anche comprensibile immaginare che sua moglie abbia avuto bisogno di un sostegno e che lo abbia trovato in Stefano. E mentre Luca cerca di rimettere insieme i pezzi della sua famiglia, anche Anita vuole indagare. Di suo figlio oggi parlano tutti male, dicono che aveva un lato oscuro e lei a quanto pare non immaginava che aveva una dipendenza dalla droga. Eppure la moglie di Gabriele, che oggi è incinta e non si sa bene di chi sia il bambino, ha cercato di farglielo capire ma il cuore di Anita non è pronto per questa drammatica verità. Nel frattempo, in vista della terza puntata di Sopravvissuti abbiamo capito anche un’altra cosa: la ragazza senza nome che ha raccontato di esser stata trovata in mare dai naufraghi non è la prima donna arrivata sulla barca. Prima di lei infatti c’era una ragazza di colore che parlava solo francese e che probabilmente, era malata. Questa ragazza aveva l’ebola e ha portato sulla barca una epidemia che ha causato la morte di alcuni dei naufraghi? Tra le altre cose abbiamo anche visto Lorenzo impugnare una pistola contro Gabriele: perchè aveva un’arma, doveva uccidere qualcuno su quella barca? La sensazione è che parte di quello che è successo sull’Arianna, si leghi a dei segreti che alcuni dei naufraghi avevano ancora prima di partire e forse sono collegati con la morte della figlia dell’armatore, Arianna appunto…

Ma questo lo scopriremo nelle prossime puntate di Sopravvissuti. Iniziamo adesso dalle anticipazioni per la terza puntata con il quinto e il sesto episodio che ci aspettano lunedì prossimo su Rai 1.

Sopravvissuti anticipazioni: la trama della terza puntata 17 ottobre 2022

Le anticipazioni dell’episodio 1×05 Segreti: Luca capisce che non ha attraversato l’inferno per rinunciare così facilmente alla propria famiglia e torna a casa. Nel frattempo, Anita, all’ennesimo vicolo cieco in cui incappa, comincia a domandarsi se la sua non sia davvero solo un’ossessione. Forse i sopravvissuti sono davvero innocenti come dicono. Ma, proprio quella notte, il relitto dell’Arianna torna a Genova. Ed è subito evidente che, nonostante sia stato tutto pulito, ci sono delle tracce di sangue. E’ il sangue di Lorenzo che è stato ferito per caso o quello di altri componenti dell’equipaggio morti in altro modo?Sull’Arianna, intanto, i sopravvissuti devono affrontare il pericolo di un contagio. E a questo proposito ci si chiede: se c’è stata davvero una epidemia, perchè non raccontarlo?

Le anticipazioni dell’episodio 1×06 Il Cerchio si Chiude: Ritrovarsi davanti al relitto è emozionante e doloroso per tutti. Anche Sylvie, nonostante Luca continui a tenerla a distanza, decide di salire sulla barca e per la prima volta si rende veramente conto di ciò che ha passato suo marito…I sopravvissuti sono terrorizzati da quello che si potrà capire analizzando la barca…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Sopravvissuti in onda il 17 ottobre su Rai 1.