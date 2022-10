Vincenzo Malinconico-Avvocato d’Insuccesso anticipazioni: la storia di Lulla e Giustino

Ecco che cosa vedremo nella seconda puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d'Insuccesso su Rai 1

Abbiamo conosciuto nella serata del 20 ottobre 2022 un avvocato, molto sui generis, che ci farà compagnia per alcune settimane su Rai 1. Parliamo di Vincenzo Malinconico, che è il protagonista della nuova fiction di Rai 1 Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, con Massimiliano Gallo magistrale nel ruolo. Una serie bizzarra, tra l’amara ironia e la cruda realtà della vita. Un avvocato protagonista, disilluso ma anche speranzoso, buono e leale ma anche pronto a mettersi in gioco, se solo se ne dà l’occasione. Nella seconda puntata di Malinconico- Avvocato d’Insuccesso, scopriremo come proseguirà il percorso di Vincenzo in questa sua seconda vita, con il codice penale di nuovo in mano e con la voglia di tornare a essere un avvocato brillante, non solo di insuccessi…E già perchè Malinconico, sembrerebbe un loser ma in realtà, tutte le persone che fanno parte della sua vita, gli vogliono bene. I suoi figli, la sua ex moglie che lo ha lasciato ma non riesce a separarsi realmente da lui, la sua ex suocera…E’ disilluso si, ma non è un fallito e forse, molto presto, lo dimostrerà…Vi ricordiamo che la seconda puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’Insuccesso che ci aspetta giovedì prossimo su Rai 1.

Vincenzo Malinconico-Avvocato d’Insuccesso anticipazioni: la seconda puntata 27 ottobre 2022

1×03: Malinconico accompagna in questura il suo vicino di casa, Giustino Talento, preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina Lulla. Un taglio sulla mano di Giustino, però, insospettisce il commissario. La polizia perquisisce l’appartamento della coppia rilevando delle macchie di sangue e dispone il fermo di Giustino, che continua a proclamarsi innocente.

1×04: Malinconico inizia a scavare nell’ambiente frequentato dalla donna e, grazie anche ai contatti del figlio Alf, che sta girando una serie di documentari sui bassifondi di Napoli, appunta i propri sospetti su Ante, il fratello della donna al quale lei consegnava del denaro sottratto a Giustino e fa scarcerare quest’ultimo. Ma la soluzione del caso è ancora lontana.

Non ci resta che darvi appuntamento alla serata di giovedì con la seconda puntata della nuova fiction di rai 1.