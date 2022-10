Mina Settembre 2 anticipazioni: Zia Rosa copre Olga e il mistero si infittisce

Zia Rosa sa dov'è davvero Olga e che cosa sta facendo? Ecco le anticipazioni di Mina Settembre 2

Che cosa ci faceva Nunzia a casa di Olga e Mina? E che cosa ha scoperto zia Rosa su sua sorella, la sta coprendo in qualche modo? Lo scopriamo con le anticipazioni per la quinta e penultima puntata di Mina Settembre 2 che ci aspetta la prossima domenica su Rai 1. Nella puntata in onda il 30 ottobre, scopriremo che cosa sta nascondendo Olga? Mina a quanto pare, avrò la possibilità di rivederla in una video chiamata, lei a differenza degli altri non ha mai sospettato nulla. Eppure il generale l’ha messa da subito in allerta ma Mina, non ha mai pensato che sua madre le stesse mentendo e invece… Ci avviciniamo al gran finale ma ancora non riusciamo a capire che cosa stia davvero facendo Olga…E a proposito di segreti, nella quinta puntata di Mina Settembre 2 vedremo che anche il segreto di Titti è a rischio. Max infatti, facendo due conti, ha capito che ci sono buone possibilità che il figlio che lei aspetta, possa essere il suo…E poi c’è Irene che deve rimettere in piedi la sua vita sentimentale e trovare anche un nuovo equilibrio con suo figlio che finalmente, dopo tanto tempo, pensa di perdonarla…

Mina Settembre 2 anticipazioni: la trama della quinta puntata

Le anticipazioni dell’episodio 2×09 – Non si Scappa: Il caso riporta Mina a Procida, stavolta per seguire le tracce di Gianluca, che sembra essersi infatuato della giovane figlia di Juliette, la proprietaria del bed&breakfast. È lui a chiamare Mina in aiuto, perché teme che l’idillio isolano della famiglia francese sia stato minato dal ritorno del marito di Juliette, un ex tossicodipendente che ha portato con sé malumore e conflitti…Anche Irene andrà a Procida e sarà l’occasione migliore per avvicinarsi di nuovo a suo figlio. Ma se da un latro può gioire per il ritrovato rapporto con Gianluca, dall’altro viene ferita dalla notizia data dal suo ex marito, pare stia vedendo un’altra donna…A Procida ci va anche zia Rosa, Mina, dopo quello che è accaduto con il bel dottore, cerca un po’ di pace…

Le anticipazioni dell’episodio 2×10 – La Sibilla Cumana: La storia di Viola, una ragazzina difficile che vive in casa famiglia e che vorrebbe conoscere la madre, è destinata a cambiare profondamente la vita di Mina. Decisa a tentare il tutto e per tutto per aiutare quella ragazzina, Mina si mette sulle tracce della madre biologica, ficcandosi nei guai…E forse questa volta, visto quello che è successo con Domenico, non potrà fare affidamento su di lui al 100%…Giulia ha capito che anche per Domenico c’è qualcosa di non risolto che Mina e che forse prova qualcosa per lei…

Tutto questo e molto altro nella quinta puntata di Mina Settembre 2 che ci aspetta domenica prossima su Rai 1.