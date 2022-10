Finale al bacio per Morgane dopo la scoperta shock: ultima puntata pazzesca

Che colpi di scena nell'ultima puntata di Morgane: finale al bacio per la detective geniale che ha scoperto tutta la verità su Romain

Una puntata ricchissima di colpi di scena, quella di Morgane-Detective Geniale andata in onda il 25 ottobre 2022, una puntata che lascia pensare, dopo il gran finale, che almeno in Francia, andrà in onda la terza stagione della serie. Diciamo almeno in Francia perchè in Italia, gli ascolti di questa seconda stagione, non sono stati troppo brillanti e la Rai potrebbe decidere di non continuare la messa in onda della serie che aveva fatto anche nel nostro paese, un ottimo esordio con oltre 4 milioni di spettatori lo scorso anno. La prima stagione di Morgane aveva più che convinto, al seconda, ha perso la metà degli spettatori strada facendo! In attesa di sapere che cosa ne sarà di Morgane 3 e se anche noi in Italia avremo modo di vedere una terza stagione della serie francese, possiamo però raccontarvi quello che è accaduto nell’ultima puntata, con un finale che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Dopo oltre 15 anni infatti Morgane, ha scoperto tutta la verità sul padre di sua figlia, su Romain, il suo grande amore. Morgane, ricorderete, era entrata in polizia proprio per indagare sulla morte del suo ex, per scoprire che cosa fosse successo, convinta che l’uomo fosse morto in un incidente. Ma Morgane ha sempre avuto dei sospetti, ha sempre avuto una strana sensazione e i suoi dubbi, hanno trovato conferme nell’ultimo episodio della seconda stagione. Romain infatti, non era morto…

Il finale di Morgane e il bacio con Adam

Morgane ha quindi scoperto che Romain sta bene, si è rifatto una vita, e in 15 anni non ha mai cercato di contattarla per dirle che era vivo, che stava bene. La detective geniale ha anche scoperto che suo padre, ha da sempre coperto Romain e ha organizzato insieme a lui questa truffa che gli ha permesso di non essere ucciso da chi lo stava cercando per avere indietro il suo denaro. A capire che nella vicenda di Romain c’era qualcosa di strano, era stata Roxane, che la sera del compleanno di Karadec, è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco davanti al locale dove avevano festeggiato. Karadec ha quindi ricominciato a indagare insieme a Morgane, per trovare il colpevole e questa vicenda, li ha uniti nuovamente, forse come mai prima. Morgane, ha capito di essere innamorata di Adam e alla fine, in un momento di tristezza, dopo aver scoperto che anche il suo grande amore le ha mentito, si è lasciata andare allo sconforto. Mai avrebbe però pensato che proprio in quell’istante, a ricordarle quanto fosse speciale e quanto è speciale, ci sarebbe stato proprio Karadec. La serie infatti si chiude con un bacio tra i due. “Molte persone potrebbero amarti” ha detto il poliziotto alla sua collega, e tra i due è scoppiato un dolcissimo bacio.

Nella terza stagione, scopriremo se tra Morgane e Adam è sbocciato l’amore, o se questo bacio è stato solo un incidente di percorso?