Vincenzo Malinconico anticipazioni: a caccia dell’assassino di Brooke e la verità su Dylan

Vincenzo Malinconico vuole scoprire a tutti i costi chi ha ucciso Brooke e per questo deve anche capire che cosa è successo a Dylan...

Ascolti in calo per la seconda puntata di Vincenzo Malinconico ma una buona fetta di pubblico vuole capire che cosa è successo davvero alla giovane amica dell’avvocato…E Vincenzo Malinconico ha tutte le intenzioni di scoprire che cosa è successo davvero a Brooke ma anche al suo fidanzato e la scoperta che ha fatto, ha dimostrato che i suoi dubbi sono fondati. La storia di Brooke e del suo giovane fidanzato è molto più complicata di quella che immaginava ma adesso vuole trovare i colpevoli di questi due omicidi. Si perchè anche il giovane Dylan è stato ucciso, e la mano in casa di Brooke, trovata dal cane lady Gaga, non può essere una coincidenza. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate della fiction di Rai 1? Lo scopriamo iniziando dalla trama della terza puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’Insuccesso, in onda il 3 novembre 2022. Nel quinto episodio e nel sesto episodio della serie, vedremo tra l’altro il nostro caro Malinconico alle prese con dei nuovi problemi sentimentali. Se da un lato la sua vita con Alessandra va a gonfie vele, la presenza ingombrante della sua ex moglie, potrebbe ancora una volta rovinare tutto…

Vincenzo Malinconico-Avvocato d’Insuccesso: la trama del 3 novembre 2022, terza puntata

Le anticipazioni dell’episodio 1×05: In tribunale, Malinconico conosce per caso l’ingegnere Romolo Sesti Orfeo, il padre di un giovane ucciso dalla camorra, che, esasperato dalla lentezza della giustizia, gli confida di essersi messo sulle tracce dell’assassino del figlio. Intanto, durante un duro confronto con Malinconico, il Burzone capisce di aver involontariamente provocato l’omicidio di Brooke e viene colto da infarto. Era chiaro che i due episodi fossero collegati e l’avvocato lo aveva capito e lo ha potuto dimostrare ma non immaginava, questo finale…

Le anticipazioni dell’episodio 1×06: Vincenzo scopre che Dylan si era messo nei guai con le scommesse clandestine e doveva dei soldi a un certo Teicheué. Nel frattempo riesce ad avere un’informazione importante per Sesti Orfeo e si reca da lui presso il centro sportivo frequentato dal killer del figlio, al quale l’uomo ha teso una trappola….

Tutto questo e molto altro nella puntata del 3 novembre 2022. Vincenzo Malinconico ci aspetta come sempre il giovedì sera su Rai 1.