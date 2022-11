Finale dolce amaro per Mina Settembre 2: la proposta di Viola ma c’è l’incognita Domenico

Un lieto fine ma solo a metà per Mina Settembre 2. La dottoressa nell'ultima puntata ha scoperto della malattia di Olga ma ha ritrovato anche Domenico...

Non è stata proprio una favola a lieto fine. L’ultima puntata di Mina Settembre 2 ha riservato diversi colpi di scena, alcuni inaspettati, altri invece, meno attesi. E il gran finale avrebbe potuto vedere il trionfo dell’amore, con la nostra Mina tra le braccia del suo amato Domenico, dopo una dolcissima serata passata insieme per il trionfo dell’amore e invece…Invece Domenico è dovuto improvvisamente partire, per raggiungere sua sorella e salvarla dall’ennesimo dramma. E il pubblico quindi si chiede: Mina dovrà vedersela con una notizia drammatica in arrivo dalla Spagna? Dicevamo un finale dolce amaro, anche per quello che Mina, ha scoperto su Olga…Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto in questo ultimo appuntamento con Mina Settembre 2 nel nostro riassuntone!

Mina Settembre 2 ultima puntata: Mina scopre della malattia di Olga

Troppo presa dal suo lavoro, Mina non si è accorta di tutti gli indizi che dimostravano la presenza di sua madre a Napoli. Ma dopo aver trovato a casa il suo passaporto ha capito che non se ne era mai andata. Olga, comprendendo di dover agire, è quindi tornata a casa dicendo di non essere mai partita e spiegando a sua figlia di avere una relazione con un uomo molto più giovane, di non voler essere giudicata e di volersi fare la sua vita. Mina sembrava averci creduto ma poi, ha capito che tutti in questa storia le hanno mentito. Da Zia Rosa al generale passando per Nunzia e così seguendola, ha trovato sua madre in una clinica. Olga le ha raccontato di essere molto malata ma di voler vivere il suo dolore da sola, come ha sempre fatto.

Mina Settembre 2 il finale: Viola ha chiesto a Mina di adottarla

Viola ha compreso che Mina è stata una delle poche persone a volerle davvero bene e ha pensato che forse, nella vita della bella dottoressa, potrebbe esserci spazio per lei. Ha quindi chiesto a Mina di adottarla. Adesso la parola spetta alla nostra Gelsomina Settembre, che cosa farà, accetterà la richiesta di Viola? Per la ragazza ha anche rischiato di perdere il lavoro Mina, ma grazie a tutte le persone che lei ha aiutato in passato e a Domenico, la denuncia è stata ritirata e anche la sospensione…

Lieto fine per Irene e Titti

Anche per le due migliori amiche di Mina Settembre c’è stato il lieto fine. Titti ha finalmente sposato l’uomo che ama, pronta a diventare mamma e Irene ha voltato pagina. Ha capito che vuole darsi una possibilità e che c’era nella sua vita un uomo davvero innamorato di lei, l’improbabile, al quale alla fine, ha scelto, anche grazie all’aiuto di Gianluca, di dare una possibilità.

Per Domenico e Mina lieto fine ma solo a metà

Domenico e Mina si sono finalmente ritrovati e hanno capito che sono pazzi d’amore e che devono stare insieme. E insieme avevano passato una giornata indimenticabile, al matrimonio di Titti. Ma tutto è precipitato dopo la telefonata di Anna. La sorella di Domenico era partita insieme al suo fidanzato per Barcellona ma c’è stato un evento in atteso. Nel cuore della notte Anna ha chiamato Domenico e gli ha parlato di una sparatoria. E così il ginecologo è partito immediatamente. E nel finale, non abbiamo avuto più sue notizie. I fan adesso tremano e sperano che questo non sia un segnale negativo che porti a un tragico evento in una eventuale Mina Settembre 3.

