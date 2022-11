Mina Settembre 3 ci sarà: dobbiamo temere che a Domenico sia successo qualcosa? Le anticipazioni

Mina Settembre 3 ci sarà e non mancano le anticipazioni sulla terza stagione della fiction: che ne sarà di Domenico, dobbiamo preoccuparci?

E’ una certezza: la terza stagione di Mina Settembre ci sarà. Non ci sono conferme ufficiali da parte della Rai anche se quando la serie con Serena Rossi era stata presentata, tutti avevano fatto capire che si stava lavorando per Mina Settembre 3, visto l’amore che il pubblico ha dimostrato per la fiction. Un amore confermato anche con la seconda stagione di Mina Settembre, seppur con una fetta di pubblico in meno ( media passata dai 6 milioni della prima stagione ai 4,5 della seconda). Restano in ogni caso, quelli di Mina Settembre, numeri più che brillanti. E a dare delle anticipazioni su Mina Settembre 3, che dovrebbe andare in onda nel 2024, ci ha pensato in una intervista a Fanpage, uno degli sceneggiatori della fiction, Fabrizio Cestaro. Ha spiegato che il soggetto per la terza stagione è pronto, che ci sono tante idee e che questa volta l’attenzione non sarà su Mina divisa tra Claudio e Domenico ma chiaramente su altre storie. Possiamo immaginare che si parlerà della battaglia di Mina per adottare Viola, che proprio nell’ultima puntata di Mina Settembre 2 ha chiesto alla dottoressa di diventare sua figlia…

E poi c’è l’incognita Domenico: il bel ginecologo ha lasciato Mina nel cuore della notte per correre ad aiutare sua sorella, coinvolta insieme al suo fidanzato Carmine in una sparatoria. Cosa succederà e quale piega prenderà questa storia? I fan di Domenico ( interpretato dal bravissimo Giuseppe Zeno) sperano che non ci sarà un epilogo tragico nella vicenda perchè fanno il tifo per la coppia formata da Mina e Mimmo!

Il riassunto dell’ultima puntata di Mina Settembre 2

Mina Settembre 3 anticipazioni: cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione?

Pare che a differenza della seconda stagione, in Mina Settembre 3 il numero di puntate potrebbe essere inferiore, si pensa a 4 puntate. E come ha rivelato Cestaro, ci sarà un protagonista, che è stato visto in Mina Settembre 2, in un caso di puntata, che tornerà con la sua storia che diventerà centrale. E poi ovviamente vedremo anche Mina, alle prese con la malattia di sua madre; e le amiche: Titti sta per diventare mamma e forse anche Mina lo sarà, se deciderà di adottare Viola. Insomma come sempre tante cose da scoprire con i casi di puntata che saranno certamente centrali.

Sul cast non sappiamo molto anche perchè se si facessero i nomi, si capirebbe molto su come le storie sarebbero raccontate in Mina Settembre 3. Ma di certo, ancora una volta, Serena Rossi sarà protagonista. E immaginiamo che sarà Ludovica Nasti ad avere un ruolo chiave nella terza stagione di Mina Settembre. Lei che con quello sguardo e con la sua interpretazione intensa aveva lasciato i fan de L’Amica Geniale senza parole, torna di nuovo protagonista, con una storia difficile da raccontare.

Le riprese di Mina Settembre 3 dovrebbero iniziare in estate e forse dal set, come spesso capita, potrebbero arrivare delle anticipazioni, staremo a vedere. E attendiamo il ritorno dell’amatissima Mina Settembre su questi schermi!