Manifest 4-Parte 2: cresce l’attesa per il gran finale. Dolorosi addii e la fine del mondo da evitare

Quando andrà in onda la seconda parte di Manifest 4? Cresce l'attesa per scoprire il destino dei passeggeri del volo 828 e del mondo intero

Cresce l’attesa per il gran finale di Manifest. La quarta stagione della serie prodotta da Netflix, sta per dire addio per sempre ai fan che da anni, seguono con passione le storie dei passeggeri del volo 828 che per 5 anni si è perso magicamente, per far poi ritorno a New York. Manifest 4, come tutti i fan della serie sanno, è divisa in due parti, parte 1, con dieci episodi e parte 2 con i 10 episodi finali che daranno un senso a tutto quello che in 4 stagioni è stato raccontato. La prima parte di Manifest 4, è disponibile su Netflix in catalogo dal 4 novembre 2022 ed è tra le serie più viste in questo mese sulla piattaforma. La seconda parte di Manifest 4 è stata confezionata e terminata. Quanto dobbiamo quindi attendere per vedere su Netflix la seconda parte di Manifest 4? Non ci sono ancora date ufficiali: non sappiamo quando Manifest 4-Parte 2 farà il suo debutto sulla piattaforma streaming. Sappiamo che tutti i protagonisti hanno salutato il set, dopo tanti anni di lavoro e hanno detto addio ai loro amati personaggi. Visto che le riprese soni terminate già da mesi, tutto lascerebbe pensare che la seconda parte di Manifest 4 sarà disponibile su Netflix, tra febbraio e marzo del 2023, anche se di ufficiale, al momento, non c’è ancora nulla.

Ma che cosa succederà nei 10 episodi finali di Manifest 4? I fan della serie, hanno visto come tutti i tasselli, tutte le chiamate, tutti gli indizi raccolti in oltre tre anni, stiano andando al loro posto. Ma devono fare i conti con la scheggia impazzita: parliamo di Angelina che si è salvata dal rogo della chiesa. Non è morta e nel palmo della sua mano custodisce l’ultimo frammento dello zaffiro omega che potrebbe salvare la scialuppa e l’umanità intera, o portare tutti verso la fine del mondo.

Manifest 4-Parte 2: cresce l’attesa per gli ultimi 10 episodi

Sarà ancora una volta Angelina la protagonista degli episodi finali della saga di Manifest. E’ sola contro tutti ma ha il potere, avendo infatti, l’ultimo frammento di zaffiro Omega. E potrebbe esserci una sola persona in grado di fermarla: Cal. Il giovane Stone non è morto, ancora una volta ha sconfitto il cancro, ma non è stato del tutto merito suo. Questa stagione di Manifest ci ha insegnato che tutto è connesso e Cal ha scoperto di essere sin da sempre connesso con Zeke. Per cui in Manifest 4 scopriremo come Mik e la famiglia Stone supererà la morte di Zeke. Non sembrano esserci speranze: Zeke dovrebbe essere morto nel sacrificio estremo di salvare la vita di Cal, anche se i colpi di scena potrebbero stupirci e regalarci una narrazione diversa negli ultimi episodi di Manifest 4. Se Zeke fosse morto invece, potremmo assistere a un nuovo riavvicinamento tra Mik e Jared, i due non hanno mai smesso di amarsi in fondo. E poi c’è la piccola Eden che potrebbe essere determinante. Angelina potrebbe uscire allo scoperto solo per rivedere la bambina, anche se ormai, dopo che la piccola ha scelto Ben e non lei, non la considera più il suo angelo custode.

Uno scatto dal set per il finale delle riprese

Non c’è la data ufficiale per Manifest 4

Queste sono solo alcune delle anticipazioni che si possono immaginare dopo aver visto la prima parte di Manifest 4 ma non c’è nulla di certo. Nessuna data ufficiale neppure per l’uscita della seconda parte della stagione 4 che come vi abbiamo già detto, conterà dieci episodi – i quali sono anche gli ultimi per la serie creata da Jeff Rake (anche showrunner). Alla produzione esecutiva troviamo Jack Rapke, Jackie Levine e Len Goldstein. La serie è una produzione Warner Bros. Television per Netflix. Il colosso dello streaming ha salvato Manifest dalla cancellazione dopo che, nel 2021, la rete NBC aveva deciso di non rinnovare la serie per una quarta stagione. A questo punto non ci resta che attendere per poi dire addio, in modo definitivo, a tutti i passeggeri del volo 828 e alle loro storie.