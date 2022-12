Una serie tv dedicata ai Carrisi: da Al Bano a Loredana, è Jasmine a svelare tutto

Potrebbe arrivare presto in tv una serie dedicata alla famiglia Carrisi: cosa sappiamo

Questa settimana Jasmine Carrisi è stata protagonista di una lunga intervista sulla rivista Chi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si è raccontata, tra amori, famiglia, tv, progetti per il futuro. La ragazza sembra voler seguire le orme di papà Al Bano. Conosciamo bene infatti la sua passione per la musica e l’abbiamo vista anche in tv al fianco del cantante di Cellino san Marco, nella giuria di The Voice. I progetti per Jasmine non mancano e presto a quanto pare, lei e tutta la famiglia Carrisi, saranno protagonisti di una serie tv. Un super progetto di cui si sa ancora molto molto poco. Una cosa è certa: ci sarà tantissimo da raccontare nella serie dedicata alla famiglia, forse più amata nel nostro paese. Una famiglia che ha superato ostacoli, vissuto drammi, vissuto momento difficili ma anche tanti belli. Insomma un progetto che sicuramente, sarà impegnativo. Dicevamo che è stata appunto Jasmine a parlarne. Lo ha fatto nella sua intervista per la rivista Chi, raccontando però pochissimo di quello che sarà. Ha rivelato infatti che è tutto ancora top secret ma che lei e la famiglia, stanno lavorando a questo importante progetto.

Una serie tv dedicata ai Carrisi? Cosa sappiamo

E’ Giuseppe Candela da Dagospia a fornire nuovi dettagli su questa serie tv che vedrà protagonisti i membri della famiglia Carrisi. Dovrebbe andare in onda su Discovery e poi su Real Time. Però al momento non si sa molto altro.

Nella serie forse si racconteranno anche i tormenti di Jasmine, che proprio nell’intervista alla rivista Chi, ha raccontato le difficoltà di vivere in una famiglia, con tanti parenti così famosi ma anche perennemente sotto i riflettori.

Per il momento non sappiamo molto altro, ma vi terremo aggiornati! Da capire anche se Loredana Lecciso e Romina Power vorranno essere protagoniste della stessa serie o se una delle due, deciderà di farsi da parte.