Black Out-Vite sospese è la nuova serie di Rai 1: prime anticipazioni, trama e data

A gennaio 2023 andrà in onda su Rai 1 la nuova fiction Black Out: ecco le prime anticipazioni e la trama

Black out–Vite sospese è una delle serie che Rai 1 ha scelto per iniziare il 2023 alla grande, si spera con ottimi numeri. In questi giorni sui social circola il primo promo della serie che tra i protagonisti avrà Alessandro Preziosi. Ma di che cosa parla la fiction Black Out? Se avete visto il promo vi sarete certamente fatti una idea: un gruppo di persone, la neve…Black-Out-Vite sospese è la nuova fiction a tratti noir che racconta, otto episodio ( quattro puntate quindi) la vicenda di un gruppo di persone, che non si erano mai incontrate prima, che si ritroveranno in un piccolo paese di montagna, bloccati lì a causa di una slavina. Molto presto però tutti i protagonisti della serie, inizieranno a porsi delle domande. La più importante: si è trattato realmente solo di un caso, è stata la natura a provocare la slavina oppure c’è dietro la mano dell’uomo, un oscuro piano per ottenere qualcosa? La serie è stata scritta da Valerio D’Anunzio, Michelangelo La Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero, Andrea Valagussa ed è stata girata tra San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. La regia è di Riccardo Donna.

Quando va in onda Black out-Vite sospese?

Sappiamo ancora molto poco della trama della nuova fiction di Rai 1 ma possiamo dirvi che si inizierà a gennaio. La data di inizio dovrebbe essere il 23 gennaio ma per la serie ci potrebbe essere un doppio appuntamento settimanale, visto che nel mezzo ci sarà anche Sanremo ( anche se la cosa non cambierebbe visto che la kermesse canora debutta di martedì). Potrebbe quindi andare in onda Black Out con la prima puntata il 23 gennaio e poi salutare il pubblico dopo Sanremo, il 13 febbraio. Ma questo sicuramente lo scopriremo nelle prossime settimane, quando saranno dati altri dettagli, ufficiali sulla serie. ( secondo alcune indiscrezioni invece la serie andrà in onda con due puntate nella stessa settimana, il 23 e il 24 gennaio).

Black Out-Vite sospese: la trama della fiction di Rai 1

La serie non poteva che essere ambientata in pieno inverno, in questo caso, a Natale. È la Vigilia di Natale e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. I clienti del lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo. Qualcuno assiste alla valanga dall’esterno e si rende conto che la situazione è seria. Ma molto presto, tutte le persone che sono rimaste nell’hotel, si renderanno conto che quella valanga potrebbe non essere stata una casualità e che forse, tra loro, si nasconde un assassino che voleva uccidere una persona o più persone. Chi mente e chi racconta la verità? Tutte le persone rimaste intrappolate nell’Hotel, dovranno fare anche i conti con la realtà: le riserve di cibo che scarseggiano, il fatto di dover convivere con sconosciuti, l’impossibilità di chiedere aiuto…

I telespettatori scopriranno molto presto che i clienti dell’Hotel tra l’altro, sono personaggi con segreti da nascondere: tra loro ci sono loschi figuri che per denaro sarebbero disposti a tutto, ci sono anche collaboratori di giustizia sottoposti ad un programma di protezione e persino un assassino. Alla fine sia i residenti del Paese che i clienti dell’albergo dovranno aiutarsi e dovranno fidarsi l’uno dell’altro per venir fuori da quella situazione tragica. Solo se supereranno le loro paure e i loro pregiudizi imparando ad essere una comunità, ce la faranno.

Black out-Vite sospese: il primo promo video

La sensazione guardando questo video è molto forte, sembra di rivedere le immagini che ci hanno raccontato, in modo drammatico, la tragedia di Rigopiano e dell’Hotel distrutto da una slavina. Tragedia che ha provocato, non possiamo dimenticarlo, la morte di 29 persone. E’ forse il punto di partenza che ispira la fiction?

Black Out-Vite sospese: il cast

Black Out è prodotta da Rai Fiction ed Eliseo Entertainment con la partecipazione di Viola Film . Alessandro Preziosi è il protagonista. Insieme a lui anche altri volti amatissimi della rete: Aurora Ruffino e Marco Rossetti. E ancora: l’attrice tedesca Rike Schmid, Caterina Shulha e l’interprete francese Mickaël Lumière.

Le dichiarazioni di Luca Barbareschi

Alcune anticipazioni relative alla serie sono arrivate da Luca Barbareschi che parlando all’Ansa della serie ha spiegato: “Black Out è una serie intensa ed emozionante un prodotto assolutamente nuovo per la tv generalista che sono certo avvicinerà alla serie tanti ragazzi anche per la presenza di giovani attori molto trascinanti nelle loro avventure. Abbiamo girato in grande formato 6K, utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali”.