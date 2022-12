Orietta Berti inarrestabile: la vedremo anche in Che Dio ci aiuti 7

Tra i protagonisti di che Dio ci aiuti 7 ci sarà anche Orietta Berti

Orietta Berti è amatissima. Tutti la vogliono, tutti la cercano. Per questa stagione televisiva se l’è accaparrata Alfonso Signorini ma lei sarà anche in Rai con una partecipazione alquanto speciale. Oggi ne ha parlato nello studio de La vita in diretta ( con piccola gaffe di Alberto Matano che le ha chiesto come si vestirà per The Voice ma lei non ci sarà, essendo appunto impegnata con il GF VIP). Orietta Berti sarà protagonista della settima stagione di Che Dio ci aiuti. Nel programma di Rai 1 sono state mostrate alcune immagini, con Orietta Berti al fianco di Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon. Sarà protagonista di una delle puntate della fiction di Rai 1 che andrà in onda dal gennaio 2023. Se è vero che Elena Sofia Ricci e Suor Angela saranno meno presenti, è altrettanto vero che per il pubblico di Rai 1 non mancheranno le sorprese. E infatti le guest star anche in Che Dio ci aiuti 7 saranno tante. Orietta Berti è una di queste. Interpreterà, come succede spesso, proprio lei stessa. Era successo anche ad altri, in queste edizioni per cui i fan della serie, vedranno la cantante nei panni di attrice per una sera.

Orietta Berti un passato da suora

Nella puntata de La vita in diretta di oggi, si è parlato anche di un ruolo che Orietta Berti ha avuto in passato. Visto che le protagoniste di Che Dio ci aiuti sono appunto delle suore, nella puntata de La vita in diretta di oggi, sono state mostrate alcune immagini di uno dei lavori di Orietta Berti. La cantante è stata suor Sorriso, in uno dei famosi musicarelli che avevano tanto successo quando lei era giovanissima. Per cui le ha fatto molto piacere essere sul set della fiction di Rai 1, una delle più viste e amate sulla rete.

Aspettiamo quindi le nuove puntate di Che Dio ci aiuti! Si debutta il 12 gennaio con la prima puntata!