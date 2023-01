Fosca Innocenti 2 arriva su Canale 5: Fosca divisa tra Cosimo e Lapo, la scelta

Oggi su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Fosca Innocenti: ecco le anticipazioni

E’ Fosca Innocenti 2 ad aprire la stagione 2023 di Canale 5 per quello che riguarda le fiction, con la Incontrada sempre più volto Mediaset.

Fosca Innocenti torna su Canale 5 con la seconda stagione! Oggi 13 gennaio 2023 Vanessa Incontrada sarà di nuovo protagonista della serie ambientata nella bellissima Arezzo. Proseguono le indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia assieme alla sua squadra investigativa quasi tutta al femminile: Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi), Pino Ricci (Francesco Leone) e la nuova arrivata, Rita Fiorucci (Caterina Signorini). Partita alla grande con ottimi ascolti nella passata stagione, Fosca Innocenti aveva perso ascolti strada facendo mantenendo però uno zoccolo duro di fan che hanno apprezzato moltissimo il nuovo personaggio interpretato dalla Incontrada. E da Fosca Innocenti 2 che cosa dobbiamo aspettarci? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio qualche dettaglio su questo primo appuntamento…Cosimo e Fosca stanno ancora insieme? Possiamo dirvi che presto ad Arezzo, arriverà un terzo incomodo…

La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vedrà nel cast nuovi arrivi, quali Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi, Sergio Múniz come José Rodriguez, Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta e Caterina Signorini nelle vesti di Rita Fiorucci, oltre alle grandi conferme dalla prima stagione, come Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri.





La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto di serie di Dido Castelli e Graziano Diana, sceneggiature di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.



Fosca Innocenti 2 dal 13 gennaio 2023 su Canale 5



Una nuova stagione, quindi, con una narrazione ancora più avvincente e forte, declinata sui toni della commedia sentimentale con sfumature di elegante melò. Sullo sfondo l’unicità dei paesaggi della Toscana a fare della seconda stagione di Fosca Innocenti un appuntamento imperdibile per i telespettatori di Canale 5.

Nella vita di Fosca non c’è solo il lavoro, ma anche l’amore per Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca: un sentimento che verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, misurarsi con tanti colpi di scena e situazioni inaspettate. Nella vita di Fosca ecco tornare una sorta di fantasma. E’ Lapo un uomo con il quale Fosca ha avuto una relazione qualche decennio prima…Nella prima puntata di Fosca Innocenti 2, la nostra protagonista indaga su quello che sembrerebbe essere il suicidio di una promessa sposa. A poche ore dal matrimonio, la ragazza si sarebbe tolta la vita ma Fosca capisce subito che questa storia, nasconde ben altro e che siamo di fronte a un omicidio…La serenità ritrovata da Fosca al fianco di Cosimo viene turbata dall’arrivo ad Arezzo di Lapo…

Tutto questo e molto altro nella puntata puntata di Fosca Innocenti 2 in onda da questa sera su Canale 5.