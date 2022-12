Fosca Innocenti 2 presto su Canale 5: il primo promo con le anticipazioni ufficiali

Primo promo ufficiale della seconda stagione di Fosca Innocenti: la fiction con Vanessa Incontrada presto su Canale 5

Grandi notizie per i fan di Vanessa Incontrada. Nelle ultime ore infatti è andato in onda su Canale 5 il primo promo ufficiale della seconda stagione di Fosca Innocenti, la fiction di Mediaset che dovrebbe andare in onda nel 2023. E il promo ci rivela già delle succose anticipazioni di questa seconda stagione di Fosca Innocenti: chi pensava che la nostra Fosca avrebbe finalmente iniziato la storia d’amore con l’uomo della sua vita, sbagliava! Infatti in Fosca Innocenti 2 ci sarà un nuovo triangolo amoroso tutto da scoprire ed entra nel cast un altro attore amatissimo. Stando a quelle che sono le prime anticipazioni di Fosca Innocenti 2, la fiction con Vanessa Incontrada dovrebbe fare compagnia al pubblico per 4 serate, probabilmente si andrà in onda tra a gennaio o dopo Sanremo. Per il momento, come si può vedere nel promo, la scritta che campeggia è “prossimamente”.

Chi pensava che Fosca e Cosimo, sarebbero stati protagonisti di una travolgente storia d’amore nella seconda stagione di Fosca Innocenti , sbagliava appunto. La promo infatti si capisce bene che il vice questore, si lascerà riconquistare da un’altra vecchia conoscenza. Nella sua vita infatti torna Lapo, un uomo con il quale sembra aver avuto una importantissima storia d’amore.

Nel cast quindi, oltre a Francesco Arca e Vanessa Incontrada protagonisti, sono confermatissimi anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Rosa Lulli, Francesco Leone, Giorgia Trasselli, Claudio Bigagli, Maria Malandrucco, Irene Ferri. Ma è Giovanni Scifoni l’attore che avrà un ruolo chiave in questa seconda stagione di Fosca Innocenti. Sarà infatti Lapo, l’uomo con cui Fosca aveva avuto un passato una storia e che torna ad Arezzo con tutte le intenzioni di stare ancora con lei.

Fosca Innocenti 2 anticipazioni: Lapo o Cosimo?

Come si vede nel primo promo di Fosca Innocenti, Cosimo e la vice questore sembrano essere felici. Cosimo infatti, dopo 20 anni di “annusamento” si rende conto di avere al suo fianco la donna che ha sempre desiderato. Questa apparente tranquillità viene però turbata dall’arrivo ad Arezzo di Lapo. Cosimo cerca di capire che cosa ha rappresentato Lapo per Fosca. Tra i due pare non ci sia stata una semplice relazione ma qualcosa di molto importante, almeno questo è quello che Lapo, racconta a Cosimo. Una versione un po’ diversa da quella che Fosca ha dato al ristoratore, parlando di Lapo come di un uomo con il quale ha avuto una storiella…

L’amore appena sbocciato tra Fosca e Cosimo quindi sarà messo a dura prova da Lapo. Come si può vedere dal primo promo di Fosca Innocenti, tra la donna e il suo ex, ci sarà però anche uno scontro. Forse è Lapo che non si è rassegnato alla fine di una relazione e spera di riaccendere una scintilla che è ormai spenta? Lo scopriremo solo nella seconda stagione di Fosca Innocenti presto su Canale 5.