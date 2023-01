Buongiorno Mamma 2 anticipazioni: Maurizia ha fatto del male ad Anna? Il risveglio e la verità

Dal 15 febbraio 2023 in onda su Canale 5 la seconda stagione di Buongiorno mamma: ecco le prime anticipazioni

Il 15 febbraio 2023 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Buongiorno mamma 2. Una bella sfida tra fiction visto che su Rai 2 sarà trasmessa la prima puntata della terza stagione di Mare Fuori, attesissima. Come è attesa anche la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta una delle fiction più apprezzate dal pubblico di Mediaset negli ultimi anni. Ricorderete che la protagonista di Buongiorno Mamma è Anna, una giovane mamma che da otto anni, è in coma nel letto di casa sua. Tutti pensano che sia caduta accidentalmente in casa ma non sanno che dietro a questa storia c’è un’altra verità. Una verità che in parte è stata rivelata nell’ultima puntata della prima stagione e da lì, si riprenderà perchè Maurizia, un’altra delle protagoniste di Buongiorno mamma quasi certamente è viva e potrebbe esser stata lei a far del male a quella che era una sua grande amica. Per vendetta, per ripicca. Anna però sa che la sua famiglia adesso è in pericolo, sa che deve proteggere tutti e forse chissà, si sveglierà per farlo? Lo scopriamo con le prime anticipazioni di Buongiorno mamma 2. Poche ore fa Mediaset ha lanciato uno dei primi promo video che rivelano qualche piccolo dettaglio su questa seconda stagione di Buongiorno mamma.

Intanto qui un ripasso di come si è chiusa la prima stagione di Buongiorno mamma

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: la verità sull’incidente di Anna

Quando Jacopo da piccolino ha trovato la sua mamma in casa, in fin di vita, tutti hanno immaginato che si fosse trattato di un incidente. In casa non mancava nulla, chi mai avrebbe potuto fare del male ad Anna. E invece alla porta quella mattina, aveva bussato Maurizia che con Anna e con suo marito aveva un conto in sospeso. Nessuno mai lo avrebbe potuto immaginare visto che hanno sempre pensato che Maurizia fosse morta nell’incendio del casolare in cui viveva…Forse Maurizia era tornata a casa per riprendersi Sole e Anna non aveva voluto. Tra le due si è acceso uno scontro e Anna è rimasta ferita? Nel promo on line da poche ore si rivede proprio quella scena. Anna non lascerà che Guido e i suoi figli siano di nuovo tormentati da Maurizia e da un passato che fa ancora tanto male…

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: Anna si risveglia?

Dal promo si vede Anna ancora nel suo letto, poi però il piccolo Michelino la trova a terra. Anna viene portata in ospedale e improvvisamente sembra aprire gli occhi, significa che Anna si sveglierà dopo oltre 8 anni dal coma e potrà finalmente raccontare che cosa è successo davvero con Maurizia quella maledetta mattina?

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: Sole scoprirà la verità su Agata?

La prima stagione si era conclusa con il grande segreto rivelato. Infatti Agata ha scoperto di essere figlia di Maurizia e tutto quello che Anna e Guido hanno fatto per lei. Sole però al momento non sa la verità, non sa che anche lei è la figlia di Maurizia. Inoltre Agata deve scoprire la verità su suo padre e questo potrebbe portare nuovi problemi in famiglia. Scopriremo poi come Sole affronterà la sua gravidanza e se deciderà di stare con i ragazzi che si sono riavvicinati a lei nonostante tutto. E poi Jacopo finalmente più sereno, visto che ha ricordato di non essere il colpevole di quello che è successo a sua madre. Francesca pronta a ricominciare, a voltare pagina cercando di capire chi vuole essere e chi vuole al suo fianco.

Buongiorno mamma 2 quando andrà in onda la prima puntata?

Vi ricordiamo che la prima puntata della seconda stagione di Buongiorno mamma 2 ci aspetta su Canale 5 il 15 febbraio.