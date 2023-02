Buongiorno mamma 2 anticipazioni: chi ha aggredito Anna il giorno del suo ictus?

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno mamma 2: la trama del 17 febbraio 2023

Grandissimi colpi di scena nella prima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda il 15 febbraio su Canale 5. Finalmente Anna, dopo 8 anni di coma, si è svegliata. La donna però non ricorda molto di quello che è successo il giorno in cui è stata aggredita ed è finita in coma. Ictus da stress hanno detto i medici ma in realtà Anna è stata aggredita. E abbiamo tutti pensato che fosse stata Maurizia ma in realtà, c’è un’altra verità dietro a questa vicenda. Cosa è accaduto quella mattina? Cerchiamo di capirlo con le anticipazioni di Buongiorno mamma 2 che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 febbraio 2023. Doppio appuntamento questa settimana con la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La seconda puntata di Buongiorno mamma 2 ci aspetta proprio venerdì sera su Canale 5. Con altri colpi di scena: Anna non ha ancora ricordato chi l’ha aggredita questa mattina ma tutti abbiamo visto il bracciale di pelle che portava al braccio la persona che è entrata in casa e ha preso in braccio Michelino. Di chi si tratta? In molti hanno pensato a Colaprico, il solo che avesse un vero motivo per fare del male ad Anna, essendo lui il padre di Sole. Ma ci potrebbero essere anche altre verità nascoste, pronte a venire a galla nel tempo…Non ci resta che scoprire le anticipazioni per la seconda puntata di Buongiorno Mamma 2 che ci aspetta proprio domani su Canale 5. Anche perchè a Bracciano ci sono delle persone che a quanto pare hanno un conto in sospeso con Maurizia e cercano di vendicarsi con Agata, che cosa vogliono?

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: la trama della seconda puntata 17 febbraio 2023

2×02 – Il carillon ha risvegliato dei ricordi in Anna che, confusa, ritorna al giorno in cui otto anni prima è entrata in coma: teme di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino. Un’immagine in particolare continua a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio. Forse apparteneva a Maurizia? Mentre i figli si accorgono che la madre ha dei pensieri, arriva un giorno molto importante per Sole: il battesimo di Nina. Anche nel passato assistiamo ad un battesimo: è quello di Jacopo, durante il quale l’arrivo di persone indesiderate aveva creato una grande tensione tra Anna e Guido. Ma ora per Anna è arrivato il momento di concentrarsi sulla sua famiglia: Guido e i figli si stringono attorno a lei. Mentre Agata si sente esclusa dal nuovo e delicato equilibrio familiare, viene contattata da Colaprico, che vuole sapere se lei vuole conservare qualcuno degli oggetti appartenuti alla madre. Agata lo prega di buttare tutto, ma forse qualcosa verrà risparmiato. E magari chissà, uno di quegli oggetti potrebbe parlare e rivelare tanto di quello che è accaduto. Va detto che Anna dice di non ricordare quello che è successo il giorno del suo ictus, ma Maurizia aveva bussato alla sua porta il giorno prima, quindi dovrebbe raccontare a Guido quello che è successo, lo farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Buongiorno mamma 2 che ci aspetta venerdì su Canale 5.