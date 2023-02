Resta con me la nuova fiction di Rai 1 con Francesco Arca è Alessandro Scudieri: trama e anticipazioni

Il 19 febbraio 2023 andrà in onda su Rai 1 la prima puntata di Resta con me: ecco la trama della nuova fiction con Francesco Arca

Dopo il successo di Lolita Lobosco 2, fiction da 5 milioni di spettatori alla domenica sera, Rai 1 affida il prime time a Francesco Arca che sarà protagonista della serie Resta con me. L’attore è stato ospite anche di Amadeus a Sanremo, per raccontare parte della trama di questa nuova fiction che racconta la storia di Alessandro Scudieri, brillante vicequestore in forza alla Mobile di Napoli. Tutto nella vita di Alessandro Scudieri gira nel modo giusto: ha una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una nuova pista per individuare una banda pericolosa e ben organizzata che da tempo cerca di neutralizzare. Ma qualcosa improvvisamente accade..

Andrebbe tutto bene, se non fosse che a volte sarebbe saggio non spingersi oltre i limiti stabiliti e sfidarli. La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto con la moglie Paola, giudice presso il Tribunale dei Minori, in una sparatoria: dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista, il loro rapporto va in frantumi.

Resta con me è stato un viaggio lungo ed emozionante, una sfida che mi ha permesso di spaziare nei toni e nei generi. La storia infatti contiene in sé molti sapori: quello che all’apparenza è un poliziesco procedural classico, man mano acquista mille sfumature e lambisce generi diversi – dal family alla commedia, passando per il racconto sociale.

Otto prime serate per Resta con me che debutta il 19 febbraio 2023 a caccia di nuovi record di ascolti. Ma scopriamo adesso qualcosa in più sulla trama della nuova fiction di Rai 1.

Resta con me anticipazioni: la storia

Dopo quello che è successo, catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba. Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta di sabotarne le mosse? Ad Alessandro servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e riprendersi, forse, la propria vita. E se questo accadrà, sarà in buona parte per Diego, un bambino che con una forza vitale contagiosa scardinerà la sua vita e quella di Paola fino a farle rinascere.

Resta con me anticipazioni: la trama della prima putata 19 febbraio 2023

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante vicequestore in forza alla Mobile di Napoli: un matrimonio perfetto, il primo figlio in arrivo, una carriera in ascesa. Tutto cambia però quando, con la moglie Paola, giudice presso il Tribunale dei Minori, rimane coinvolto in una sparatoria nel ristorante in cui l’ha portata a pranzo e lei perde il bambino. Scoperto che Alessandro era lì per le sue indagini sulla “banda della lancia termica”, Paola non riesce a perdonarlo e il loro rapporto va in frantumi. Alessandro, devastato dai sensi di colpa, si butta a capofitto sul caso. A collaborare con lui il suo informatore e amico di infanzia, Gennaro, ex criminale convertito al bene per amore del figlio Diego. Ma Gennaro viene ucciso e così, senza pensarci due volte, Alessandro porta Diego a casa con sé. In attesa di una soluzione Paola lo accoglie, ma stabilisce regole precise per la sua gestione: lui si occuperà di Diego il giorno, lei la notte. Alla luce di questa richiesta e della sfiducia che ormai sente su di sé dopo che le indagini sulla morte di Gennaro hanno portato alla scoperta che l’uomo spacciava di nuovo e che la banda non c’entra con la sua morte, Alessandro chiede il trasferimento all’UDIN, un’unità di Intervento speciale che lavora soltanto di notte.

Resta con me: il cast della fiction di rai 1



FRANCESCO ARCA

LAURA ADRIANI

ANTONIO MILO

ARTURO MUSELLI

CHIARA CELOTTO

MARIO DI LEVA

AMEDEO GULLÀ

RAFFAELLA REA

LILIANA BOTTONE

ANGELA CIABURRI

CLAUDIA TRANCHESE

con la partecipazione di

MARIA PIA CALZONE