La legge di Lidia Poët, il finale: Lidia va in America o sceglie di restare?

La legge di Lidia Poët prima stagione: finale aperto per Lidia che deve scegliere se andare in America o restare in Italia..Cosa succederà?

La legge di Lidia Poët è una delle serie più viste su Netflix questa settimana. E finalmente possiamo anche dire: in modo meritato. La serie con Matilda de Angelis nei panni della prima avvocatessa donna in Italia, è davvero ben fatta e sta conquistando il pubblico anche oltreoceano. E questo non era un obiettivo da poco per La legge di Lidia Poët che ha davvero tutte le carte in regola per diventare un piccolo gioiellino nella serialità di Netflix. Sei gli episodi della prima stagione che lasciano ben capire che ci potrebbe essere anche una seconda stagione de La legge di Lidia Poët. Il finale aperto, non lascia dubbi, e visto che Lidia, ha vissuto ben 95 anni, facendo moltissime cose nella sua vita, possiamo anche immaginare che Netflix ha già in cantiere la seconda stagione della serie. Ma come si è conclusa l’avventura di Lidia dopo i primi sei episodi della serie Netflix? Chi ha seguito la prima stagione de La legge di Lidia Poët ha compreso che il finale ha il sapore dolce amaro per la nostra eroina. La giovane avvocatessa infatti, ha ricevuto aiuto e sostegno da parte di suo fratello Enrico, e insieme a lui ha presentato il ricordo per chiedere di essere riammessa nell’albo degli avvocati. Purtroppo però, neppure questa volta, Lidia è stata capita. La legge dovrebbe tutelare le donne che vogliono lavorare ma nel 1855, il patriarcato imperante non ha permesso alla brava avvocatessa, di svolgere il suo ruolo. Non sono bastati anni di studio, non è bastato dimostrare sul campo la bravura. E così Lidia si è ritrovata a un bivio: lasciare l’Italia e partire con Andrea alla volta dall’America, dove le donne hanno diritti e doveri, o restare in Italia, dove ad attenderla c’è un percorso pieno di difficoltà e disuguaglianze? Come saprete, la storia di Lidia è liberamente tratta da quella della avvocatessa che ha realmente vissuto in provincia di Torino . Ma c’è tutta la parte romanzata, immaginiamo quella legata alla sua vita sentimentale. Della vera Lidia Poët sappiamo che non si è mai sposata, ma potrebbe aver avuto diversi interessi amorosi, come è successo alla Lidia di Netflix, divisa tra il sentimento per Andrea, bello dannato e libero quanto lei, e Jacopo, affascinante, talentuoso, seducente…

La legge di Lidia Poët, il finale: che cosa farà Lidia?

In una ipotetica seconda stagione de La legge di Lidia Poët, Lidia sarà chiamata a prendere una decisione. Lasciarsi tutto alle spalle e sognare di vivere da donna libera in America, o restare in Italia dove molte donne iniziano a vederla come una vera e propria eroina un esempio da seguire? Lasciare tutto per stare accanto ad Andrea, o amare Jacopo, diventando una donna e una moglie diversa? O restare per non cambiare e provarci ancora? Dalla storia della vera Lidia, sappiamo che è sempre rimasta in Italia, accanto a suo fratello e ha sempre lavorato al suo fianco battendosi per i diritti delle donne e per i più deboli. Per cui una ipotetica seconda stagione de La legge di Lidia Poët dovrebbe essere nuovamente ambientata a Torino, con le nuove avventure della giovane avvocatessa, costretta ancora a lavorare come assistente di suo fratello. Niente sogno americano per Lidia dunque.