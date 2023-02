Fiori sopra l’inferno anticipazioni ultima puntata: tutta la verità sul finale

Cosa succederà nell'ultima puntata di Fiori sopra l'inferno? Ecco la trama della terza puntata: tutta la verità sul finale

Il pubblico che sta seguendo con affetto la serie di Rai 1 Fiori sopra l’inferno sembra essere convinto di aver già capito tutto, anche tutto quello che accadrà nell’ultima puntata in onda il prossimo lunedì su Rai 1. Tre puntate per Fiori sopra l’inferno e un finale che forse potrà davvero rivelare che cosa sta accadendo nella piccola Travenì. A tutti sembra essere chiaro che l’uomo mascherato, agisce solo per proteggere i bambini, non a caso se l’è presa con i genitori che non si comportano in modo adeguato, e non con Teresa, che è stata risparmiata. La Battaglia lo ha capito ma adesso bisogna anche mettere insieme tutti i puzzle: sembra evidente che il cadavere ritrovato nel bunker sia quello dell’uomo che teneva in prigione i due bambini; e tutti pensano che il cadavere ritrovato sotto la neve, o meglio quei pochi resti, fossero del bambino in gabbia. L’altro si è salvato e ha fatto piazza pulita? Ma perchè i due bambini erano in quella gabbia, e c’erano altre persone che conoscevano questa storia? Vediamo le anticipazioni per la terza puntata di Fiori sopra l’inferno in onda il 27 febbraio 2023 su Rai 1 per il gran finale.

Fiori sopra l’inferno le anticipazioni dell’ultima puntata: la trama del 27 febbraio 2023

Non ci resta dunque che attendere la terza e ultima puntata, anche se molti conoscono già il vero finale della fiction, che lo ricordiamo, è tratta da un romanzo.

Ma torniamo all’ultima puntata di Fiori sopra l’inferno…

Fiori sopra l’inferno anticipazioni episodio 1×05-Ultima puntata

Il cadavere di Viesel viene portato via mentre Teresa analizza la scena: anche stavolta il killer ha organizzato l’aggressione e ha sottratto qualcosa alla vittima. Nel caso di Visiel, la pelle. Rientrata in ufficio Teresa trova una sorpresa: Marini e Parisi le hanno regalato un orologio per il compleanno. Teresa è preoccupata perché quella sera dovrà fare ulteriori esami. Mentre si appresta a fare la Tac, ha un’intuizione: il killer sta proteggendo quei 4 bambini e all’appello manca Mathias. Intanto la scientifica ha trovato tracce di sangue: finalmente avranno il DNA del killer. A Travenì è San Nicola e tutti si preparano alla discesa dei Krampus. Le luci si spengono, tra lo stupore e la rabbia di Teresa, e i diavoli si mescolano alle persone. In quel disordine c’è anche l’uomo dal tabarro. Intanto una figura imponente attira l’attenzione di Marini: è Lucas Ebran. L’uomo scappa però Marini lo blocca. Il volto di Teresa si distende, ma all’improvviso l’urlo di una donna squarcia l’aria: è sparito un bambino!

Fiori sopra l’inferno anticipazioni episodio 1×06-Ultima puntata

Le ricerche di Markus continuano, mentre Ebran viene rilasciato. Teresa ha un’intuizione, deve parlarne con Mathias. Grazie a Lucia, scopre che il bambino è andato allo stavolo ed è lì che lo trovano insieme allo scheletro di un uomo. La scoperta dell’identità della vittima scatenerà una serie di eventi che porteranno Teresa e la sua squadra a fare i conti con oscuri segreti, tenuti nascosti per oltre quarant’anni. E finalmente anche tutta la verità su questa intricata vicenda potrebbe venire alla luce.