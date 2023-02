Mare Fuori 3 anticipazioni: chi è davvero Sofia? Un suicidio shock sconvolge tutti

Nella terza puntata di Mare Fuori 3 in onda il primo marzo su Rai 2 succederà di tutto e assisteremo anche a un suicidio...

Pronti per scoprire che cosa accadrà nella terza puntata di Mare Fuori 3 in onda il primo marzo 2023 su Rai 2? Se non avete ancora visto la serie in streaming su RaiPlay siete nel posto giusto per leggere tutte, ma proprio tutte le anticipazioni relative a quello che accadrà nella prossima puntata della serie record di Rai 2. Gli ascolti non brillano in chiaro ma Mare Fuori 3 ha demolito ogni record in piattaforma: gli streaming sono tantissimi, milioni e milioni di visualizzazioni per tutti e 12 gli episodi della terza stagione. Insomma i fan hanno confermato il grande affetto per la serie e per tutti i protagonisti. La terza puntata di Mare Fuori 3 sarà altrettanto ricca di colpi di scena. Non solo la morte di Gaetano, che ha sconvolto davvero tutti; nelle prossime puntate vedremo la reazione di Mimmo, devastato dal dolore. Ma assisteremo anche a un altro toccante momento: una delle protagoniste di Mare Fuori infatti, si toglierà la vita. Succederà proprio nella terza puntata di Mare Fuori 3 durante la quale, assisteremo a un suicidio che lascerà molti spettatori sconvolti. Non solo. Nelle prossime puntate molti spettatori si chiederanno anche chi è davvero Sofia: è una educatrice come dice di essere o sta nascondendo qualcosa? Molto presto scopriremo che la sua missione in carcere, è ben diversa da quella che Paola e Massimo immaginavano…

Appuntamento quindi a mercoledì prossimo con la terza puntata di Mare Fuori 3, assolutamente da non perdere se non avete ancora visto su RaiPlay la serie.

Mare Fuori 3 anticipazioni Episodio 5 – L’AMORE NON ESISTE

La notizia della morte di uno dei ragazzi sconvolge l’Ipm e fa esplodere il conflitto tra Edoardo e Mimmo. Gaetano è stato ucciso per mano di Mimmo che si è solo difeso. Gaetano si è presentato all’appuntamento con la pistola scarica ma questo Mimmo non poteva saperlo…E i sensi di colpa lo divorano anche perchè sa che il suo ex compagno di carcere era cambiato e avrebbe voluto vivere la sua vita. Massimo è inquieto per non aver saputo salvare il ragazzo e Paola è alle prese con le intemperanze della nuova educatrice. Quello che nessuno sa è che in realtà non si tratta di una educatrice ma c’è altro…Mentre Kubra si prepara ad andare per la prima volta a casa di Pino, Latifah accusa la distanza dalla figlia e a niente valgono le rassicurazioni di Beppe. Alla fine la donna decide di andarsene senza neppure salutare la ragazza ma Beppe non ha il coraggio di dire a Kubra quello che sta succedendo, nè di confessare di essere suo padre. Nel frattempo, Silvia riconosce l’avvocato che ha causato il suo arresto e Rosa riesce finalmente a far visita a suo padre. Approfittando della sua conoscenza con Alfredo, Silvia adesso sa che può avere una assistenza diversa e infatti l’uomo le promette che farà di tutto per tirarla fuori da lì il prima possibile…Nella terza puntata di Mare Fuori 3 vedremo come il rapporto tra Cardiotrap e Gemma è invece appeso a un filo. Quando il cantante capisce che Gemma deve spiccare da sola il volo, fa di tutto per farsi odiare e lei va via. Filippo e Nad grazie a uno stratagemma riescono a incontrare Carmine e, intanto, l’ingresso di una nuova detenuta desta la curiosità di tutti. Il comandante ha seguito Carmine ma non ha fermato i due fuggitivi. Sa che stanno bene e questo gli basta…

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 6 – L’ETA’ DELL’INNOCENZA

Nella terza puntata di Mare Fuori 3, Viola sfida quella vigliacca di Rosa che ancora non si è decisa a vendicarsi su Carmine per la morte di Ciro. Tra le due finisce malissimo ma Rosa non immagina neppure che genere di demoni la ragazza dai capelli rossi si porta addosso… Edoardo deve mordere il freno perché Don Salvatore ha ordinato che le punizioni sono sospese e lui invece avrebbe una gran voglia di dare una lezione a quell’infame di Mimmo. Massimo ha capito che Mimmo vuole confessare qualcosa e chiede a Carmine di spronarlo. Filippo e Nad trovano una bella sorpresa nei loro zaini da parte del migliore amico del mondo, Carmine. Un po’ di soldi per continuare la loro fuga d’amore…Nella terza puntata di Mare Fuori 3 vedremo che Kubra ha deciso di scrivere una lettera alla madre per comunicarle quanto avrebbe difficoltà a dirle dal vivo. La consegna a Beppe che sta per farle delle importanti rivelazioni quando l’attenzione di tutti è attratta da Viola, in piedi sul cornicione del tetto dell’Ipm insieme alla creatura più innocente di tutte… Dopo aver litigato con Rosa, Viola si ritrova nella stanza della direttrice. E mentre Paola e il comandante si allontanano, Viola prende in braccio la piccola Fortuna. La figlia di Carmine adesso è in pericolo perchè Viola vuole vendicare la morte del suo amato Ciro. Quando sta per gettarla dal cornicione, sotto gli occhi increduli di Carmine, viene fermata da Rosa che salva la creatura in tempo. Anche Viola viene presa al volo dalla direttrice. Ma la ragazza non vuole continuare a soffrire e si stacca dalla presa gettandosi nel vuoto. Muore dunque sotto gli occhi di tutti i suoi compagni di viaggio. Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Mare Fuori 3 che ci aspetta il primo marzo 2023 su Rai 2 in prima serata.