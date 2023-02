Resta con me anticipazioni: la donna della banda era al ristorante? Il sospetto di Alessandro

La donna misteriosa vista al ristorante fa parte della banda della lancia termica? Ecco le anticipazioni per la terza puntata di Resta con me

Alessandro e Paola sono molto distanti ma anche vicini, finalmente hanno capito che entrambi tengono moltissimo al piccolo Diego e che per lui, sono disposti a fare qualsiasi cosa. Ma che cosa accadrà nella terza puntata di Resta con me? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del quinto e del sesto episodio. La fiction con Francesco Arca protagonista, ci aspetta domenica 5 marzo 2023 e non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano appunto, tutti i dettagli sulla prossima puntata. La banda è ancora in azione e anche se Alessandro pensava di aver trovato la pista giusta, le cose poi non sono andate come si aspettava…Ma Scudieri continua a pensare che la donna che ha riconosciuto, potrebbe essere fondamentale per le ricerche e per dare una svolta a queste indagini. Non solo…

Non ci resta che scoprire tutto quello che accadrà nella prossima puntata di Resta con me, ecco le anticipazioni.

Resta con me anticipazioni terza puntata: la trama del 5 marzo 2023

1×05 – 1×06 – Una madre disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori ma Linda riesce a evitare la tragedia. Alessandro e Paola, alleati nella gestione del caso, si riavvicinano ma l’intesa dura il tempo di una notte: lei non è ancora pronta a ricominciare. Intanto al porto viene rubata una bisarca carica di veicoli e nelle immagini delle telecamere di sicurezza Scudieri sembra riconoscere la donna misteriosa vista al ristorante il giorno della sparatoria e si convince che la “Banda della lancia termica” sia coinvolta. Inizia la caccia al basista e al tempo stesso la collaborazione fra l’UDIN e la vecchia squadra di Alessandro, ora guidata dal collega e amico d’infanzia Marco Palma. Ma la banda riesce a batterli sul tempo…

Verso la seconda puntata di Resta con me

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Resta con me e c’è grande curiosità: che cosa accadrà nei prossimi episodi della serie di Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni iniziando con la trama della seconda puntata di Resta con me in onda il 26 febbraio 2023. Alessandro ha deciso di lasciare la sua squadra ma non ha perso la voglia di trovare la banda che ha sconvolto per sempre la sua vita. Se è vero che adesso lui e Paola si sono avvicinati, per amore del piccolo Diego, è altrettanto vero che sua moglie è stata chiara: quando questa situazione sarà finita, ognuno andrà per la sua strada. La donna non ha accettato quello che è successo e non può perdonare a suo marito le bugie che le ha raccontato. Bugie che hanno portato alla morte del figlio che aspettavano, un dolore che Paola non riesce a superare in nessun modo, nemmeno con la presenza di Diego che in qualche modo riesce a sentire che le cose per la famiglia che lo sta ospitando, sono complicate. Il bambino soffre moltissimo per la perdita del padre e Alessandro cerca di fare il possibile per stargli accanto ma non è facile. Scopriamo dunque che cosa accadrà nella seconda puntata di Resta con me, ecco le anticipazioni.

Resta con me anticipazioni: la trama della seconda puntata 26 febbraio 2023

Cosa succederà quindi nel terzo e nel quarto episodio di Resta con me? Alessandro trova Salvatore Ciullo e Linda Fiore: si impegna subito al loro fianco sul caso di una ragazza trovata morta dopo una festa di addio al nubilato, superando così una certa diffidenza da parte dei nuovi colleghi. Tuttavia, l’ossessione per la “banda della lancia termica” non abbandona Alessandro, che inizia a seguire la pista di una donna svanita nel nulla dopo la sparatoria al ristorante. Paola, intanto, con l’aiuto dell’assistente sociale Valerio, continua a cercare una buona soluzione per Diego. Alessandro si infuria quando lo scopre, visto che sua moglie non gli ha detto nulla…Il bambino però capisce che sta per essere mandato in una casa famiglia e scappa. Paola e Alessandro si mettono sulle sue tracce, decisi a riportare Diego a casa: un intento comune che potrebbe smussare le tensioni fra i due.

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Resta con me in onda domenica prossima su Rai 1.