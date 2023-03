Buongiorno mamma 2: chi è davvero il padre di Sole? Il DNA per scoprirlo

Ecco tutto quello che succederà nella quarta puntata di Buongiorno mamma 2: per Sole è arrivato il momento di scoprire chi è suo padre

E alla fine è successo quello che Guido e Anna temevano: Sole ha scoperto tutta la verità su Maurizia e sul fatto che non è la loro figlia biologica. Una verità che ha ovviamente sconvolto la ragazza ma vedremo solo nella quarta puntata di Buongiorno mamma 2 quello che accadrà e quale sarà la reazione di Sole. Vi ricordiamo che Buongiorno mamma 2 andrà in onda il 3 marzo 2023 con un doppio appuntamento questa settimana, per cui manca pochissimo prima di scoprire che cosa succederà nella quarta puntata della fiction. Sole ha sempre sentito che tra lei e Agata c’era un legame che andava oltre e non sbagliava, visto che la ragazza è sua sorella. Adesso però bisogna capire una cosa più che importante: Maurizia non ha rivelato a nessuno chi era il padre di Sole, c’è un altro grande mistero da scoprire dietro a questa storia, un mistero che si lega all’omicidio del padre di Mauro? Guido sembra essere convinto che il padre di Sole sia Colaprico, parlando con Anna ha spiegato alla moglie che nota da sempre una certa somiglianza fisica tra i due. Ma non è così scontato. In ogni caso, sarà un test del dna a chiarire quello che sta succedendo e forse, finalmente, si farà chiarezza anche su quanto accaduto la mattina in cui Anna ha avuto l’incidente. Adesso deve essere anche lei a cambiare direzione: scegliere la sincerità e raccontare alla sua famiglia che quella mattina non era da sola…

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: la trama della quarta puntata 3 marzo 2023

Sole, tornata a casa, ha bisogno di sapere se Vincenzo è davvero suo padre e chiede all’uomo di effettuare un test del DNA. Questo sconvolge Guido, che teme di perdere la figlia. Intanto Mauro gioca tutte le sue carte per riconquistare Agata mentre Karim fa una rivelazione inattesa a Francesca. Jacopo vorrebbe rivelare a Lea di essere responsabile del coma del fratello, ma la ragazza lo sorprende con una sconvolgente notizia. Intanto Vincenzo scopre che Maurizia era a Bracciano proprio il giorno dell’incidente di Anna: potrebbe essere stata lei a provocarne il malore ed il coma? Sole vuole davvero scoprire la verità sul suo vero padre ma le cose potrebbero essere molto più complicate di quello che la ragazzina pensa…L’omicidio del padre di Mauro si coccola tra l’altro, in un momento storico in cui Maurizia avrebbe potuto scoprire di essere incinta, non lo scordiamo. Non solo, c’è sempre chi ha pensato a qualcosa di molto molto più scandaloso, il coinvolgimento del padre di Anna in tutta questa storia. E se davvero avesse avuto una relazione con la migliore amica di sua figlia?

Buongiorno mamma 2 ci aspetta venerdì sera su Canale 5, e voi, in attesa della quarta puntata, che idea vi siete fatti?