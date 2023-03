Mare Fuori 3 anticipazioni: Edoardo è in pericolo, morirà? La scelta di Nad cambia tutto

Edoardo sta per essere ucciso? Morirà? Ecco le anticipazioni per la quarta puntata di Mare Fuori 3 che ci aspetta su Rai 2 l'8 marzo 2023

Cosa succederà nella quarta puntata di Mare Fuori 3 in onda l’8 marzo 2023 su Rai 2? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni. Se è vero che milioni di persone hanno divorato in poche ore i dodici episodi di Mare Fuori 3 è anche vero che oltre 1,3 milioni di spettatori, aspetta il mercoledì sera per seguire le puntate su Rai 2. Per cui ci sono molti curiosi che non sanno quello che succederà nel finale di questa terza stagione. Nella terza puntata, il pubblico ha visto qualcosa di molto forte: Viola, dopo aver preso Fortuna, si è gettata nel vuoto. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare e sono tutti molto scossi dal suicidio della ragazza. E’ morta sotto lo sguardo della direttrice che adesso, pagherà le conseguenze dei troppi errori commessi. Stiamo infatti per scoprire chi è davvero Sofia e qual è il suo ruolo nell’istituto.

Non ci resta quindi che scoprire le anticipazioni della quarta puntata di Mare Fuori che andrà in onda l’8 marzo su Rai 2.

Per i più curiosi la trama completa di tutti gli episodi

Mare Fuori 3 anticipazioni quarta puntata: la trama dell’8 marzo 2023

Cosa succederà adesso che Viola è morta? Carmine si è reso conto che Rosa ha rischiato moltissimo pur di salvare la vita di sua figlia, che cosa farà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 7 – PER NASCERE BISOGNA MORIRE

Sofia svela la sua vera identità e Paola ne paga le conseguenze. La tragedia accaduta in Ipm getta un’ombra nefasta sulle vite di tutti. Dobermann il nuovo entrato ha delle mire su Kubra e Pino non glielo perdona… La tensione tra i ragazzi è alle stelle e gli equilibri nel carcere sono appesi a un filo. La vita spericolata di Naditza e Filippo diventa imprudente e Naditza si trova in una situazione in cui mai si sarebbe trovata da sola. Lei vuole una vita alla luce del sole e un futuro da sognare. Ma si rende conto che Filippi, è molto diverso nella vita fuori e prende una decisione per tutti. Sa che se Filippi tornerà in carcere per il poco tempo che deve scontare, poi avrà una vita davanti a se, piena di cose da fare, di posti da scoprire, di canzoni d’amore da scrivere…

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 8 – UN GIORNO TUTTO FINISCE

Mentre Sofia si insedia come nuova direttrice, per Paola è l’ora degli addii. Ma subito sorgono nuovi problemi nell’IPM: Pino, dopo il feroce litigio con Dobermann, viene sbattuto in isolamento. Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica, mentre Massimo cerca in ogni modo di far confessare a Mimmo la sua terribile verità. Intanto, Nad e Filippo sfuggono ai due malviventi, ma il loro rapporto è sempre più logorato dai colpi di testa del ragazzo. L’amicizia tra Milos e Cucciolo si fa ancora più stretta. Cucciolo ha capito che anche Milos, proprio come lui, nasconde un segreto. Per Edoardo giunge invece il giorno delle nozze, sebbene il suo pensiero corra sempre a Teresa: ma non è solo questo che preoccupa Carmela. E’ tutto pronto: l’abito bianco regalato da Don Salvatore e gli ospiti che sono pronti per celebrare questa unione, ovviamente con il piccolo Ciro, testimone speciale. Quello che Edoardo non sa è che il boss Ricci ha stretto un accordo con la mamma di Carmine e che per lui, il tempo è contato. C’è una taglia sulla sua testa. Nad decide di andare via senza dire niente a Filippi. Il giovane milanese comprende la sua scelta quando si ritrova da solo e decide di tornare in carcere, dopo aver contattato il comandante.

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata di Mare Fuori 3 che ci aspetta la prossima settimana su Rai 2.