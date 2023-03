Sei Donne-Il mistero di Leila: che fine ha fatto la ragazza? Tutti mentono ma perchè?

Che fine ha fatto Leila, sta davvero bene? Ecco cosa succederà nella seconda puntata di Sei Donne-Il mistero di Leila: la trama del 7 marzo 2023

Anna Conti non ha molti dubbi sul fatto che questa storia nasconda un vero e proprio giallo e, a differenza di quello che pensano le persone intorno a lei, sa che Leila è in pericolo, anche se non riesce ancora a capire che cosa le sia accaduto. Lo scoprirà? Le anticipazioni di Sei Donne-Il mistero di Leila per la seconda puntata in onda martedì prossimo, ci rivelano quelli che saranno i nuovi passi fatti dalla PM. In questa storia, sono le donne al centro di un giallo che Anna vuole in tutti i modi risolvere, forse anche per mettere un punto con il suo passato. Lei e Leila hanno tante cose in comune ma Anna deve restare lucida, e l’alcol purtroppo, è il suo peggior nemico. Il giallo sulla scomparsa di Leila è arrivato in un momento troppo difficile della sua vita, la separazione, i problemi di suo figlio…Insomma Anna ancora una volta è da sola ad affrontare i suoi demoni. La aiuta Emanuele, aveva pensato di mollare ma dopo aver scoperto che cosa si nasconde davvero dietro alla corazza della PM è rimasto e insieme a lei cerca di capire che fine abbiano fatto Leila e suo padre. Nella seconda puntata di Sei Donne, in onda il 7 marzo, scopriremo i nuovi passi in avanti delle indagini. Anna non molla e tiene sott’occhio tutte le donne che facevano parte della vita di Leila e di quella di suo padre, convinta che ci sia qualcosa che tutte loro stanno nascondendo. Ma perchè?

Sei donne-Il mistero di Leila anticipazioni: la trama del 7 marzo 2023

1×03 – In procura vengono sentiti Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato, Enrico, ma le loro dichiarazioni non coincidono con alcuni filmati trovati da Anna ed Emanuele. Anna non si fida di loro e incastra Enrico in maniera scorretta per poterlo interrogare di nuovo. Poco dopo li raggiunge in procura Michela che ha ricevuto un vocale della nipote in cui la rassicura di stare bene. Anna è costretta a lasciare andare Enrico. E di nuovo si trova da sola, perchè ancora una volta chi lavora con lei, pensa che Leila non sia in pericolo ma stia bene. una fuga volontaria per tutti, ma non per Anna che non demorde.

1×04 – In Procura è arrivata una lettera anonima su una presunta relazione tra Gregorio e Viola, la vicina di casa, di cui nell’appartamento di Leila sono state rinvenute numerose impronte. Anna ed Emanuela vanno a casa di Viola per interrogare la donna, che confessa la relazione con Gregorio. La relazione è terminata, per volere di Gregorio, e Viola nonostante fosse molto presa da lui ha deciso di provare a salvare il suo matrimonio. Ogni persona coinvolta in questa storia, sembra avere un grande segreto da nascondere e chissà se tutto è iniziato due anni prima, quando la madre di Leila è morta in quello strano incidente. Restano però tante domande, una su tutte: Leila sta davvero bene? E se in questa vicenda c’entrasse il lavoro di Gregorio, se qualcuno stesse minacciando l’avvocato per una causa, per qualcosa di cui Anna ancora non conosce nulla?

Non ci resta che scoprirlo seguendo la seconda puntata di Sei Donne-Il mistero di Leila che ci aspetta martedì prossimo su Rai 1.