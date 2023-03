Sei donne-Il mistero di Leila ultima puntata: tutta la verità sulle due scomparse

E' possibile che Leila sia scomparsa per farsi giustizia e uccidere Gaetano colpevole di qualcosa? Ecco le anticipazioni di Sei Donne-Il mistero di Leila

Terza e ultima puntata il 14 marzo 2023 per la fiction Sei donne-Il mistero di Leila che non ha incontrato il favore del pubblico. C’è infatti chi ne ha apprezzato i contenuti e i toni ma in generale, la serie con Maya Sansa protagonista, non ha conquistato il pubblico e gli ascolti, per la prima serata di Rai 1, non sono stati esaltanti, nonostante un cast davvero all’altezza. Forse il ritmo, forse le narrazione di una storia molto ingarbugliata che invita però a riflettere anche sui dialoghi, sulle cose non dette. Sguardi, atteggiamenti, tutte cose che il pubblico potrebbe apprezzare se ama il genere, ma mal digerire se invece cerca in una serie con un giallo da risolvere, più indizi ai quali aggrapparsi. Martedì prossimo comunque andrà in onda la terza e ultima puntata di Sei Donne-Il mistero di Leila e scopriremo finalmente che cosa è accaduto alla ragazzina…Anna si è resa conto che ci deve essere stato un evento nella vita di Leila, che ha cambiato il suo modo di comportarsi, ma non sa ancora cosa. E’ possibile che ci sia un legame con il passato, magari con la morte di sua madre? Chi sta seguendo la serie, punta il dito contro Gaetano, il padre di Leila, l’uomo che l’ha adottata dopo aver sposato sua madre. Ma Leila, aveva un bellissimo rapporto con lui, perchè avrebbe voluto farle del male. C’è persino chi pensa che Leila possa essere incinta. Insomma le tesi non mancano ma quale sarà la verità? Scopriamolo con le anticipazioni per la terza e ultima puntata di sei donne che ci aspetta martedì su Rai 1.

Sei donne-Il mistero di Leila: ecco le anticipazioni per la terza e ultima puntata

1×05 – Anna continua a visionare i video del centro sportivo, sede degli allenamenti di atletica di Leila, e si rende conto che la ragazza è molto cambiata dopo l’estate appena trascorsa. Decide così di interrogare Aysha, la migliore amica di Leila, compagna di scuola e di atletica della ragazza. La ragazza, come aveva fatto nei primi interrogatori, dice di non sapere nulla. In realtà, quanto successo al loro primo incontro dopo l’estate emerge nei ricordi di Aysha: Leila stava male.

1×06 – Tutte le verità vengono rivelate durante il sopralluogo di Anna ed Emanuele alla villa al mare dove Leila passava le estati con la sua famiglia. Sarà proprio andando lì che Anna ed Emanuele arriveranno a scoprire cosa è veramente successo a Leila…E forse anche quello che è successo a sua madre? Forse Leila ha scoperto qualcosa su quella vicenda e si è fatta giustizia da sola, arrivando magari a uccidere il suo patrigno e adesso viene coperta da tutte le donne che hanno fatto parte della sua vita, e che in qualche modo, la stanno difendendo? Appuntamento a martedì prossimo su Rai 1 con la terza e ultima puntata.