Buongiorno mamma 2 anticipazioni: Guido ha ucciso Maurizia? Il dna è di un Borghi, ma quale?

Chi ha ucciso Maurizia, è stato davvero Guido? Ecco le anticipazioni per la sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2

Grandissimi colpi di scena nell’ultima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda su Canale 5. Il corpo di Maurizia è stato ritrovato. La donna non è più viva ma loro era quando Anna è andata in coma, per questo tutti adesso pensano che in questa vicenda, siano coinvolti lei o Guido Borghi ma qual è la verità? Lo scopriamo con le anticipazioni per la sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda il 17 marzo 2023. La prossima settimana tutti i nodi verranno al pettine: Sole infatti vuole che sia fatta giustizia per la morte di sua madre e lo stesso ha intenzione di fare Colaprico che vuole a tutti i costi che il colpevole per questo omicidio, paghi. Ma chi ha ucciso Maurizia? La Scalzi era incinta e bisognerebbe anche capire chi era il padre del bambino che aspettava, era davvero Guido Borghi è c’è una spiegazione anche a questo? Per aiutare tutti in questa storia, ci potrebbe esser bisogno dell’aiuto di Iris, la donna che aveva passato la notte con Maurizia, lei a quanto pare conosceva il nome del padre del bambino, il nome dell’uomo da cui Maurizia aveva deciso di andare…Guido sembra sconvolto nell’aver appreso che Maurizia era incinta il giorno in cui è stata uccisa mentre Anna ha bisogno di ricordare a tutti i costi chi era la persona che l’ha aggredita quando è andata in coma. La sola cosa che ricorda al momento è quel braccialetto di cuoio che però non le è stato utile…

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2 che ci aspetta venerdì prossimo su Canale 5. Eccole per voi.

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: la trama del 17 marzo 2023

2×06 – Il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi è la notizia del giorno a Bracciano. Ma l’informazione più sconvolgente riguarda le tracce di DNA rinvenute sul cadavere, dettaglio che provoca un dolore quasi insanabile in tutti i componenti della famiglia Borghi. Alla ricerca della verità, Sole si imbarca in un lungo viaggio per provare a scavare nel passato della madre biologica e capire così che cosa possa esserle successo. Tutto ciò ha un nesso con il coma di Anna? La chiave di tutto sembra ricondurre al braccialetto di cuoio di cui Anna aveva realizzato il disegno. Tutto sembra andare contro Guido, anche perchè le tracce del dna non mentono. Ma ci potrebbe essere un’altra possibilità: se fosse il padre di Guido, l’amante di Maurizia? Questo spiegherebbe le tracce di dna compatibili con quelle di Borghi…Insomma i misteri potrebbero essere rivelati solo nell’ultima puntata di Buongiorno mamma 2 che ci aspetta la prossima settimana su Canale 5. Guido chiaramente ha il movente perfetto: aveva saputo che Maurizia era incinta e non voleva che il suo matrimonio andasse in crisi. Ma Guido e Maurizia nel 2013, quando e come si erano visti prima della gravidanza? Insomma un giallo nel giallo che si concluderà nella sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda venerdì su Canale 5.