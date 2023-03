La regina Carlotta: una storia di Bridgerton sta per arrivare su Netflix. Le prime anticipazioni

Il 4 maggio sarà lanciata la serie La regina Carlotta-Una storia di Bridgerton, ecco le prime anticipazioni con la trama

Dopo lo strepitoso successo mondiale di Bridgetorn, Netflix ci riprova con un’altra serie in costume. Una sorta di spinn off, come era stato annunciato tempo fa. Oggi maggiori dettagli: Netflix e Shondaland hanno infati svelato il trailer, il poster e le nuove immagini di La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, il prequel dell’omonima serie. Chi era la regina Carlotta da giovane, prima di diventare la sovrana che abbiamo imparato a conoscere nelle prime stagioni di Bridgerton e che cosa dobbiamo aspettarci da questa serie in costume, altri scandali d’amore, scene bollenti e tanto romanticismo? Non ci resta che scoprirlo con le prime anticipazioni che rivelano qualche dettaglio in più sulla serie che racconta la storia della regina Carlotta.

La regina Carlotta: una storia di Bridgerton

Sinossi: Dedicato all’ascesa al potere della regina Carlotta, questo prequel dell’universo Bridgerton racconta come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

Format : miniserie

: miniserie Showrunner / Produttrice esecutiva / Sceneggiatrice: Shonda Rhimes

Shonda Rhimes Regista / Produttore esecutivo: Tom Verica

Tom Verica Produttore esecutivo: Betsy Beers

Cast:

Golda Rosheuvel (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di Bridgerton in questa miniserie. India Amarteifio (Line of Duty) interpreta la regina Carlotta da giovane, Michelle Fairley (Gangs of London) la principessa Augusta, Corey Mylchreest (The Sandman) il giovane re Giorgio, e Arsema Thomas la giovane Agatha Danbury. Nel cast anche Sam Clemmett (Harry Potter e la maledizione dell’erede – West End and Broadway, The War Below) nei panni del giovane Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) in quelli di Reynolds e Richard Cunningham (The Witcher) in quelli di Lord Bute. Infine, Tunji Kasim (Nancy Drew) interpreta Adolphus, Rob Maloney (Casualty) il medico reale, Cyril Nri (Cucumber) Lord Danbury, e Hugh Sachs (Bridgerton 1 e 2) Brimsley (da anziano).

La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, ecco il trailer

Al momento il trailer ufficiale è disponibile solo in lingua inglese con i sottotitoli in italiano. Dalle prime immagini della serie si può vedere come la giovane Carlotta, ha avuto a che fare con i rigidi protocolli della corte inglese ma anche di come ha saputo cambiare le carte in tavola, diventando una vera e propria icona. Carlotta non si aspettava di ritrovarsi di fronte un ragazzo bello e affascinante, lo stesso che le ruberà il cuore con il suo modo di essere e di fare. Oggi che è una regina, racconta quanto sia stato difficile diventarlo e continuare a esserlo nel corso del tempo.

L’appuntamento con la nuova serie Netflix è per il 4 maggio, questa la data in cui gli episodi de La regina Carlotta, saranno disponibili in streaming sulla piattaforma.