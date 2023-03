Mare Fuori 4: chi ci sarà e chi non ci sarà, il cast tra addii e conferme

Le prime anticipazioni di Mare Fuori 4: chi ci sarà e chi non ci sarà, ecco il cast

Archiviata la terza stagione di Mare Fuori , serie dai record, con milioni di visualizzazioni su RaiPlay, è arrivato il momento di pensare a Mare Fuori 4. I fan sono già in fermento anche se non mancano i primi malumori legati ad alcune scelte fatte. Molti degli attori che sono stati protagonisti delle prime tre stagioni di Mare Fuori infatti, non torneranno sul set a maggio, quando inizieranno le riprese di Mare Fuori 4. Non diciamo nulla di nuovo e non diamo grandi spoiler anche perchè, molti video dei saluti e degli addii al set di Mare Fuori, sono stati pubblicati in rete dagli stessi attori che hanno condiviso con i loro fan, momenti di emozione fortissima. Torniamo quindi alla domanda di partenza, in attesa delle prime anticipazioni sulla trama di Mare Fuori 4 e delle prime immagini dal set. Chi ci sarà e chi non ci sarà? Chi è confermato nel cast di Mare Fuori 4 e chi invece non tornerà nella serie Rai?

Mare Fuori 4 anticipazioni sul cast: chi non ci sarà

Il primo grande addio è quello di Nicolas Maupas, interprete di “Chiattillo” fin dalla prima stagione. Come si è visto infatti nell’ultima puntata di Mare Fuori 3, Filippo è stato trasferito al Beccaria di Milano, per scontare i pochi mesi che restano alla sua pena. E non sapremo, almeno per la quarta stagione, nulla sulla sua storia. Dovrebbe essere assente in Mare Fuori 4 anche Valentina Romani, e questo spiace un po’ al pubblico, visto che Naditza, è stata un po’ liquidata con tutta fretta forse, di lei non sappiamo che fine abbia fatto e dove sia. Ma potrebbe essere un espediente per permetterle di ritornare magari anche in futuro.

Non tornerà sul set di Mare Fuori 4 neppure Carolina Crescentini, che ha prestato il volto all’ormai ex direttrice Paola Vinci. Pensate che è stata anche promossa una petizione per riavere la Crescentini sul set ma non succederà. Almeno per ora. Perchè poi appunto, di Mare Fuori si farà anche una quinta stagione per cui tutto potrebbe succedere. Non dovrebbe esserci Giacomo Giorgio, o almeno, ci sarà forse per interpretare Ciro in alcuni flashback legati alla storia della sua famiglia. Sui social è stato pubblicato un video con i saluti a Domenico Cuomo, che intrepreta Cardio Trap. Il che lascerebbe pensare che l’attore non tornerà nella prossima stagione. Non dovrebbe esserci neppure Artem, nel ruolo di Pino.

Mare Fuori 4 anticipazioni cast: chi ci sarà

Chi ci sarà certamente invece: Carmine di Salvo (Massimiliano Caiazzo) che sarà nuovamente protagonista della serie, e insieme a lui anche Rosa Ricci (Maria Eposito). La scena finale di Mare Fuori 3 vede Rosa e Carmine protagonisti, insieme a Don Salvatore (Raiz). I tre attori sono confermatissimi per Mare Fuori 4. E ovviamente, non mancherà Matteo Paolillo, che nella serie interpreta Edoardo. Come abbiamo visto negli ultimi minuti della serie Rai, Edoardo si è svegliato. Ricorderà tutti?

Dovrebbe tornare sul set di Mare Fuori 4 anche Kubra (Kyshan Wilson), sconvolta per aver scoperto che l’educatore del carcere Beppe Romano (Vincenzo Ferrera) è il suo padre naturale. Ci sarà probabilmente anche Silvia, interpretata da Clotilde Esposito, che ha iniziato la sua relazione con Alfredo fuori dal carcere ma potrebbe scoprire molto sull’avvocato…Tornerà anche Pia Lanciotti nei panni di Wanda di Salvo. E Antonio de Matteo dovrebbe essere confermato nel ruolo di Lino. Dobbiamo forse aspettarci qualcosa tra lui e Silvia? Vedremo…E poi Crazy J ( Clara Soccini) che ha una nuova compagna di cella, che sarà una delle protagoniste di Mare Fuori 4.

In Mare Fuori 4 dovremmo ritrovare anche Francesco Panarella che interpreta Luigi Di Meo detto Cucciolo, Giuseppe Pirozzi il cui ruolo è quello di Raffaele Di Meo detto Micciarella.

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann ci sarà. E ovviamente anche la nuova direttrice dell’IPM Lucrezia Guidone che interpreta Sofia. Torna anche il comandante, Massimo Esposito.