Noi siamo leggenda è la nuova serie di Rai 2 per i giovanissimi: trama e anticipazioni

Noi siamo leggenda è la nuova fiction di rai 2 pronta a conquistare il pubblico dei giovanissimi con un cast molto amato: ecco le anticipazioni e la trama

Si è chiusa ieri con l’ultima puntata l’avventura di Mare Fuori 3 su Rai 2. E subito dopo il gran finale di questa terza stagione, il pubblico ha potuto vedere il primo promo di una nuova serie destinata a fare breccia nel cuore dei giovanissimi. Il titolo della nuova serie di rai 2 che andrà in onda probabilmente nella prossima stagione è Noi siamo leggenda. Una serie che vedrà molti degli attori protagonisti di Mare Fuori ( Giacomo Giorgio ad esempio) anche in questa nuova avventura targata Rai 2. Poche ancora le anticipazioni ma è ben chiaro che si tratterà di una serie che, proprio come succede a Mare Fuori, parla ai giovanissimi , e forse anche per questo, sarà destinata a debuttare prima in piattaforma e poi in chiaro. Ma è ancora presto per queste previsioni, visto che molto poco si sa su Noi siamo leggenda, che andrà in onda, immaginiamo, nella prossima stagione televisiva.

Noi siamo leggenda la nuova fiction di Rai 2: trama e anticipazioni

Non solo Giacomo Giorgio, come si è visto nel promo della serie, in onda da ieri sera su Rai 2, tra gli altri protagonisti ci saranno anche Nicolas Maupas e Valentina Romani. Tre colonne di Mare Fuori quindi, diventeranno fondamentali anche per attirare il pubblico in questa nuova fiction targata Rai 2. Tutti e tre gli attori di Mare Fuori hanno lasciato la fiction, per concentrarsi e dedicarsi ad altri lavori, e chissà che Noi siamo leggenda, non sarà un altro grande successo targato Rai 2 anche grazie alla loro bravura e all’affetto che il pubblico nutre per tutti e tre. Ovviamente nel cast, ci saranno anche altri giovanissimi attori bravi e amati. A dirigere il cast di giovanissimi in Noi siamo leggenda, ci sarà Carmine Elia, regista di Mare Fuori.

Poche ancora le notizie sulla trama di Noi siamo leggenda. Ma avrà ben poco in comune con Mare Fuori, forse sarà più vicino a La porta rossa. Noi siamo leggenda è infatti “un fantasy di cui l’effetto speciale non è il tratto distintivo, ma è piuttosto una storia relazionale di tipo giovanile”, Noi siamo leggenda ha come protagonisti cinque ragazzi che hanno alle spalle storie di adolescenze difficili e che sviluppano dei superpoteri facendo leva sulle loro paure più profonde. Quindi tanto da raccontare dei giovanissimi, tanta sana ironia, tanto interesse sulle relazioni che si verranno a creare. Un genere che in Italia non ha mai avuto grande successo, va detto, ma forse, il fatto di andare in streaming su una piattaforma con tutti gli episodi a disposizione, potrà aiutare Noi siamo leggenda, rispetto alla serie del passato. Non necessariamente infatti si cerca il successo sulla rete generalista, si guarda anche ad altro.

Poche notizie e tante indiscrezioni, come ad esempio quella su Lino Guanciale che pare potrebbe avere un piccolo ruolo in Noi siamo leggenda. Ma la notizia non è stata confermata e nel primo promo mandato in onda su Rai 2, non c’è traccia di Guanciale.

Quando andrà in onda Noi siamo leggenda?

Noi siamo leggenda arriverà in prima serata su Rai 2 il prossimo autunno. La serie è composta da 12 episodi di 50 minuti l’uno che saranno divisi in 6 serate.

Noi siamo leggenda: il cast

Oltre agli attori che abbiamo citato in precedenza, nel cast di Noi siamo leggenda dovrebbero esserci anche Antonia Liskova, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin, Marta Giovannozzi. Potrebbe far parte del cast anche Milena Miconi, forse la mamma di uno dei giovani protagonisti. La serie TV è una produzione Fabula Pictures, diretta da Carmine Elia.