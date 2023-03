The Glory: un’altra serie coreana da non perdere su Netflix

I nuovi episodi di The Glory sono disponibili su Netflix: la seconda stagione vede compiersi la vendetta di Moon Dong-Eun

Non spopolano necessariamente tra i primi posti, in catalogo, nell’immediato, ma si conquistano la top 10 anche grazie al passaparola. E’ quello che succede alla serie coreane come ad esempio The Glory, una imperdibile serie arrivata a fine anno su Netflix che piano piano ha scalato le vette e anche ieri, era nella top 10 delle serie più viste in Italia. Questa volta si racconta una storia che non ha confini. Perchè il male, la cattiveria e la crudeltà, sono uguali in tutto il mondo. The Glory racconta una storia di bullismo ma racconta soprattutto una storia di rinascita legata alla vendetta. E’ la storia di una ragazzina, diventata poi una donna, che ogni giorno rivive quegli attimi, riguardando i segni indelebili che ha sul corpo, e ascoltando il dolore dell’anima. I segni che non si vedono, sono quelli che fanno ancora più male. Protagonista della serie è Moon Dong-eun, una ragazza sola al mondo. Avrebbe una madre, ma è una drogata alcolizzata, disposta a tutto per i soldi, pur a perdere una figlia e a condannarla per sempre alla sofferenza. Moon Dong-eun subisce anni di abusi, viene picchiata, viene offesa, viene umiliata. Non solo dai compagni più ricchi, che trovano sempre il modo di salvarsi. E’ stata esclusa, è stata tradita anche dal mondo degli adulti, nonostante le sue molteplici richieste di aiuto. Moon Dong-eun sopravvive solo per una cosa: per la vendetta. Nelle sue vene, scorre la vendetta. E’ per questo che si sacrifica, che lavora, che studia. E’ per questo che il suo cuore non smette di battere. Vuole vendicarsi di tutti, e lo farà.

Otto gli episodi disponibili a fine novembre, e altro 8 gli episodi arrivati invece su Netflix a marzo. La vendetta di Moon Dong-eun è servita. Ma non sarà la sola raccontata in The Glory. Terminata la sua vendetta personale, la protagonista, sarà coinvolta in un altro piano. Joo Yeo-Jung è stato il carnefice con il mano bisturi e spada, che ha fatto di tutto per aiutare la donna di cui si è innamorato fin dal primo sguardo. Adesso tocca a lei prendere in mano la spada e danzare, questa volta per una nuova vendetta.

The Glory: perchè non perdere la serie Netflix

La serie quindi racconta la storia di Moon Dong-eun e dei compagni che la bullizzarono quando era solo una adolescente. Di come in più di 10 anni di vita la ragazza, che nel presente è diventata una maestra, ha studiato in ogni dettaglio la sua vendetta. La protagonista di The Glory, nonostante il suo atteggiamento freddo e poco estroverso, riesce a creare un legame empatico con lo spettatore, che se ne innamorerà fino dal primo sguardo. L’amore, insieme alla vendetta, è a suo modo protagonista di questa serie, nello stile coreano, molto lontano da quello che è il modo occidentale di raccontare un innamoramento. Basterebbe pensare che la storia d’amore che si sviluppa nei 16 episodi della serie, ha tanto di romantico ma poco di passionale, tanto che per vedere un bacio, bisognerà aspettare l’ultima puntata. Questo perchè l’amore, si mostra sotto molte altre sfaccettature che non sempre necessitano dello scambio fisico.

L’antagonista di Moon Dong-eun è la sadica Park Yeon-jin. Sono passati quasi 20 anni da quando era la capo branco, è una madre, una moglie e una donna in carriera. Ma non è mai cambiata. Trova tutte le risposte nel denaro, continua a tormentare le persone che non fanno parte del suo ceto sociale, e persino le sue amiche e suoi amici. Il legame che c’è tra di loro, nasce da un rapporto malato, dal quale nessuno dei 5, riesce ad allontanarsi. Lee Sa-ra e,Choi Hye-jung , Jeon Jae-joon e Son Myung-o hanno continuato la loro vita di eccessi. E gli scheletri nell’armadio, non mancano. Anche per questo la vendetta della protagonista di The Glory, sarà facilitata. Perchè non c’è amicizia tra le 5 persone che la bullizzarono. Ci sono i segreti, come quello che li lega alla morte di un’altra vittima del branco. Tutti pensarono a un suicidio ma Moon Dong-eun sa bene come andarono le cose. Per questo vuole vendicarsi, per lei, per quei segni dell’arricciacapelli rovente sulle sue braccia, ma soprattutto per la morte di So-hee.

Ci sono delle oggettive difficoltà per i telespettatori: la storia è ricchissima di personaggi e i primi episodi non sono semplici da seguire anche per un altro piccolo difetto. I nomi coreani sono difficili da comprendere e spesso molti attori si somigliano e si fatica a distinguerli. Ma dopo il primo impatto, decisamente un po’ complicato, andrà tutto meglio e questa serie vi travolgerà. Perchè sarete conquistati dallo sguardo glaciale di Song Hye-kyo perfetta nel suo ruolo. E la dovizia di particolari, la ricchezza di una trama che si incastra perfettamente in ogni pezzo del puzzle, vi lasceranno senza parole. Persino il sedicesimo e ultimo episodio della seconda stagione di The Glory, riuscirà a sorprendervi fino all’ultimo minuto. Passerete dalle lacrime, alla gioia, in una frazione di secondo. Quello che però è importante, è il messaggio senza frontiere che una serie come questa può dare. Quanto dolore nelle azioni di chi fa del male quando siamo ancora indifesi e dipendiamo dagli adulti. Quanto fa male la cattiveria umana e quanto la corruzione, dell’anima e dello spirito, possa cambiare per sempre la vita di qualcuno, suo malgrado.

The Glory 2: la partita non è ancora finita

Quello che capirete, dopo aver visto l’ottavo episodio di The Glory 2 ( il sedicesimo della serie) è che la partita che coinvolge Joo Yeo-Jung e Moon Dong-Eun è tutt’altro che finita. Questa volta le pedine nere e le pedine bianche si spostano nel carcere in cui è rinchiuso l’assassino del padre del chirurgo che, come destino ha voluto, ha incontrato sul suo percorso, la perfetta compagna di vita, capace di comprenderlo e di unire amore a vendetta.