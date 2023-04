Resta con me il finale, l’ultima puntata: dalla talpa al destino di Diego

Ecco tutto quello che è successo nell'ultima puntata di Resta con me: il finale il 3 aprile 2023, con la verità sulla talpa

Ultima attesissima puntata di Resta con me in onda il 3 aprile 2023 su Rai 1. Grande finale per questa prima stagione che ha entusiasmato il pubblico che ha avuto la pazienza di aspettare qualche settimana in più, vista la durata, per scoprire tutto ma proprio tutto sulla banda della lancia termica ma soprattutto sulla talpa. Alessandro fino all’ultimo ha sperato che si stesse sbagliando, che le sue intuizioni non fossero corrette e invece alla fine, la talpa era davvero una persona vicina. Una persona amica…Mai Alessandro e soprattutto Ilaria, avrebbero pensato che la talpa fosse Marco. E invece tutti i nodi sono venuti al pettine con una toccante scena che ha visto Marco entrare in commissariato in arresto. Nessuno avrebbe voluto crederci ma questo è successo. Non solo, nell’ultima puntata di Resta con me si è anche scoperto che cosa è successo a Stefano, altro momento pieno di pathos in questa ultima puntata della fiction di Rai 1. Ma vediamo nel nostro riassuntone tutto quello che è accaduto nell’ultima puntata di Resta con me con un finale che chiude un cerchio ma non esclude anche la possibilità che ci possa essere una seconda stagione, magari con un numero di puntate ridotto.

Resta con me ultima puntata: che cosa è successo il 3 aprile 2023

Molto prima di arrivare all’arresto di Marco…Diego ha affrontato Tarek armato e ha sparato. Il colpo esploso ha mancato l’uomo che quindi è sopravvissuto. Alessandro ha cercato di far sparire le prove ma c’è stato un imprevisto. Nonostante Tarek avesse promesso al poliziotto di non denunciare il piccolo Diego, c’erano altre persone in quel posto…Un uomo anonimo che era in zona ha ripreso la scena e ha pubblicato il video, che è diventato virale. Alessandro e Paola hanno perso la custodia di Diego e quindi anche la possibilità di adottarlo.

Intanto la banda della lancia termica ha deciso di effettuare il colpo che Alessandro si aspettava. Ha svaligiato addirittura il caveau del Tribunale. Alla fine Scudieri è riuscito a scoprire chi era la talpa che dava informazioni alla banda dall’interno della Questura. La talpa era Marco. Ilaria è rimasta sconvolta da questa notizia mentre Marco è arrivato anche a raccontare di esser stato lui a uccidere Stefano, perchè costretto dal capo della banda. In realtà si è vista la trappola che è stata tesa al padre di Diego, picchiato e ridotto in fin di vita. Ma Marco aveva una pistola, quella che avrebbe dovuto usare per uccidere l’uomo. Molti spettatori fino all’ultimo hanno persino pensato che Stefano potesse essere vivo ma non sembrano esserci speranze. Diego intanto, nonostante l’amore della sua nuova famiglia, continua a pensare che il suo posto è con Alessandro e Paola e per questo, due mesi dopo la fine di questa storia, scappa di casa. Sono tutti a cena per la vigilia di Natale ma Diego non vuole stare con la sua famiglia e corre da Paola e Alessandro. Chiede alla coppia di fare una cosa semplice ma per lui importante: una passeggiata, come se fossero appunto, una famiglia felice.

Resta con me ultima puntata: dove rivederla

Per chi si fosse perso l’ultima puntata di Resta con me che è andata in onda il 3 aprile 2023 su Rai 1, ricordiamo che tutti gli episodi di questa prima stagione, sono disponibili su Rai Play.