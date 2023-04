Se potessi dirti addio: Gabriel Garko e Anna Safroncik insieme per la nuova fiction Mediaset

Se potessi dirti addio è la nuova fiction di Canale 5 con Gabriel Garko e Anna Safroncik: tutto quello che c'è da sapere

Le anticipazioni erano state date poche settimane fa ma oggi arriva la conferma ufficiale di Mediaset con tanto di comunicato stampa. Se potessi dirti addio è il titolo della nuova fiction che vedrà protagonisti due amatissimi attori che hanno fatto la storia di Canale 5 per la serialità dai grandissimi ascolti. Parliamo di Gabriel Garko e Anna Safroncik. Da un lato L’Onore e il Rispetto e le grandi serie di cui Garko è stato protagonista, dall’altro i record di ascolti de Le tre rose di Eva e il grande affetto che il pubblico ha anche per la Safroncik. Insomma una accoppiata, più che vincente, almeno sulla carta. E si spera anche nella qualità della nuova fiction, Se potessi dirti addio, che arriverà presto su Canale 5.

Che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie? Le prime anticipazioni relative a Se potessi dirti addio ci rivelano che si tratterà di una serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che di recente hanno già lavorato ad altre serie di successo per Mediaset ( oltre che per la Rai ovviamente). Le riprese sono iniziate proprio in questi giorni, il primo ciak c’è già stato.

Se potessi dirti addio la nuova fiction di Canale 5: cosa sappiamo

Quali sono le prime anticipazioni sulla nuova fiction che andrà in onda tra l’autunno del 2023 e il 2024 su Canale 5? Possiamo dirvi che ovviamente Gabriel Garko sarà protagonista. A sei anni dall’ultimo lavoro per Canale 5, Garko, che di recente si è dedicato al ballo, diventando uno dei più amati aspiranti ballerini di Ballando con le stelle, avrà un ruolo molto particolare. Sarà infatti Marcello, un uomo che ha perso la memoria. Anna Safronick invece sarà Elena, una bella neuropsichiatra che cercherà di fare al meglio il suo lavoro, aiutando Marcello a recuperare la memoria. Elena sta vivendo un periodo tormentato. Infatti ha perso suo marito e va a caccia della persona che potrebbe sapere qualcosa sulla sua morte, forse un omicidio. Quello che Marcello ed Elena non sanno, è che le loro storie personali, sono legate e che indagando insieme per scoprire la verità, scopriranno delle cose che non si aspettavano e dovranno fare i conti con una realtà inattesa…

La serie è prodotta da Jeki production per Mediaset. Dopo L’Amore Strappato e Svegliati Amore Mio, serie che hanno avuto ottimi ascolti su Canale 5, Ricky Tognazzi e Simona Izzo cercheranno di conquistare di nuovo il pubblico di Canale 5 con un’altra serie che mescola il mistero/giallo e le indagini con intrighi del passato all’inevitabile storia d’amore che probabilmente sboccerà tra i due bellissimi protagonisti. Queste le prime anticipazioni di Se potessi dirti addio. Non ci resta che attendere magari i primi scatti dal set per avere nuovi spoiler sulla fiction di Canale 5 con Gabriel Garko e Anna Safroncik.