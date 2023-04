Giusy Buscemi sarà Vanina Guarrasi nella nuova fiction di Canale 5

Vanina Guarrasi è il titolo della nuova fiction di Canale 5 ambientata in Sicilia con Giusy Buscemi protagonista: le prime anticipazioni

Colpaccio di Mediaset per la stagione 2024. Si sta lavorando moltissimo per quanto riguarda le fiction, puntando molto anche su volti tanto amati dal pubblico. Spunta il nome di Giusy Buscemi che a quanto pare, sarà protagonista di una delle fiction di punta della stagione 2024 di Canale 5. Il titolo della fiction è Vanina Guarrasi e la notizia è proprio di questi giorni, visto che in Sicilia, sono iniziate le riprese della serie e quindi sono trapelate le prime indiscrezioni su cast e location. Sono infatti iniziate due giorni fa le riprese della nuova serie Mediaset “Vanina Guarrasi”, prodotta da Palomar con il sostegno della Sicilia Film Commission, nella centrale piazza Mazzini a Catania. La serie è composta da quattro episodi, ognuno della durata di 100 minuti, e verranno girati in città e nella provincia, tratti dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, che vive a Catania ma è originaria della zona di Retina, editi da Einaudi. I romanzi hanno conquistato i lettori e sono balzati subito in cima alle classifiche, l’ultimo si intitola “Il re del gelato”. La messa in onda è prevista nel 2024 su Canale 5. Il programma organizzativo e il piano di lavorazione prevedono 16 settimane di attività e riprese, con la collaborazione del Comune di Catania, della sua Film Commission e della Città Metropolitana. Ricordiamo che Palomar è sinonimo di successi molto molto importanti, giusto per fare due titoli: Il Commissario Montalbano e Makari. Adesso anche Mediaset vuole la sua serie da milioni di spettatori, Vanina Guarrasi, è il titolo giusto?

Ma che cosa sappiamo di questi libri, dai quali sarà tratta la serie e che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova fiction di Canale 5?

Chi è Cristina Cassar Scalia

Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico oftalmologo, vive a Catania. Ha raggiunto il successo con i romanzi Sabbia nera (2018 e 2019), La logica della lampara (2019 e 2020), La salita dei Saponari (2020 e 2021), L’uomo del porto (2021 e 2022), Il talento del cappellano (2021 e 2022), La carrozza della Santa (2022) e Il Re del gelato (2023) – tutti pubblicati da Einaudi – che hanno come protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi; da questi libri, venduti anche all’estero, è in progetto la realizzazione di una serie tv. Con Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni ha scritto il romanzo a sei mani Tre passi per un delitto (Einaudi Stile Libero 2020).

Sabbia nera: il primo capitolo della saga con Vanina Guarrasi protagonista

Dalla Sicilia arriva una nuova serie di gialli. Ma stavolta la protagonista è una donna. Testarda, scontrosa, tormentata dalla morte del padre e dalla fine di una relazione difficile; appassionata di vecchi film e amante della buona tavola: il vicequestore Vanina Guarrasi è semplicemente formidabile. Vice questore, un po’ Imma Tataranni, un po’ Montalbano insomma questa Vanina… Nel primo capitolo, e quindi probabilmente anche nel primo episodio della fiction, conosceremo Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla Mobile di Catania. Il primo caso su cui Vanina dovrà indagare, è quello di una donna ritrovata morta, il suo cadavere, è ormai mummificato.

Come inizia quindi questa nuova fiction di Mediaset? Possiamo darvi delle anticipazioni, leggendo quella che è la trama del primo romanzo della scrittrice, Sabbia nera appunto…Torniamo quindi a Catania, con le indagini di Vanina Guarrasi. Durante la sua carriera, il vicequestore Giovanna Guarrasi aveva visto scenari raccapriccianti, come uomini incaprettati e bruciati vivi, cadaveri cementati dentro un pilastro, persone sparate, accoltellate, strangolate e così via. Ma quella sera, l’immagine che si presentò davanti a lei poteva essere descritta solo con un termine che lei riteneva spregevole e che definiva “da romanzo gotico”: macabra. Il corpo mummificato di una donna era abbandonato sul pavimento di un montavivande di un metro e mezzo per un metro e mezzo. Il capo, ancora avvolto in un foulard di seta, era piegato a novanta gradi su un cappotto di pelliccia che copriva un tailleur dal colore indistinguibile, con tre collane di lunghezza diversa appese al collo. Sparsi attorno al cadavere c’era una borsetta, un beauty case rigido come quelli usati una volta, una bottiglietta di colonia senza tappo e una scatola metallica che sembrava una cassetta di sicurezza. Da qui iniziano le indagini di Vanina Guarrasi. Giusy Buscemi conquisterà il pubblico di Canale 5 come Vanessa Scalera ha fatto con quello di Rai 1 tra i Sassi di Matera?