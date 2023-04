La ragazza e l’ufficiale (Kurt Seyit ve Şura) arriva su Canale 5: la trama

La ragazza e l'ufficiale è una delle nuove serie per l'estate di Canale 5: ecco la trama di Kurt Seyit ve Şura

Nuovi listini di Publitalia per Mediaset e prime anticipazioni di quello che vedremo in onda nell’estate su tutti i canali dell’azienda. Ci concentriamo in particolare su Canale 5 dove ci saranno delle piacevoli novità per chi ama la serialità turca. Sbarca infatti in prima serata La ragazza e l’ufficiale che in patria era andata in onda con il titolo di Kurt Seyit ve Şura. Dopo il successo di Terra amara, riuscirà anche questa serie a far breccia nel pubblico di Canale 5? Diciamo pure che si tratta di un prodotto parecchio vecchiotto, parliamo di una serie andata in onda nel 2014 in patria. Ma tutto può succedere…Non ci resta quindi che scoprire qualche dettaglio in più su La ragazza e l’ufficiale una delle fiction che ci terrà compagnia questa estate in prime time, sempre meglio che repliche, questo è chiaro…

La ragazza e l’ufficiale: la trama della nuova fiction di Canale 5

Kurt Seyit è il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea ed è diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar, proprio come suo padre. La sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra Shura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, durante il soggiorno di quest’ultima a Pietrogrado per curare il padre malato.

Il loro incontro avviene grazie all’aiuto di Petro, un vecchio amico di Kurt Seyit, che nutre però segretamente ostilità nei suoi confronti. Nonostante gli ostacoli, Kurt Seyit e Shura si innamorano a prima vista durante una festa e iniziano una relazione proibita che li porterà a dover affrontare numerosi ostacoli e difficoltà.

Tutto questo è raccontato nella serie televisiva turca Kurt Seyit ve Şura, composta da 21 episodi suddivisi in due stagioni. La serie è stata trasmessa su Star TV dal 4 marzo al 20 novembre 2014, ma è stata cancellata a causa dei bassi ascolti e dell’aumento dei costi di produzione.

La ragazza e l’ufficiale: il cast della fiction di Canale 5

Creata da Nermin Bezmen e diretta da Hilal Saral, la serie ha come protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ nel ruolo di Kurt Seyit e Farah Zeynep Abdullah nel ruolo di Shura. Il cast include anche Birkan Sokullu, Fahriye Evcen, Ushan Çakır ed Elçin Sangu. Tra gli altri protagonisti anche Demet Özdemir , una giovanissima Demet, che nel 2014 era ancora sconosciuta in Italia ma che si è fatta poi amare moltissimo per i suoi ruoli nelle soap di maggior successo andate in onda su Canale 5 in questi anni, nei pomeriggi d’estate e non solo.

Kurt Seyit ve Şura si ispira ai romanzi di Nermin Bezmen, Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993), che raccontano la vera storia d’amore tra il bisnonno di Bezmen, Kurt Seyit, e la sua bisnonna, Shura, ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa. La serie televisiva, dunque, rappresenta un omaggio alla storia d’amore dei suoi antenati, portando sullo schermo le emozioni, le passioni e le difficoltà di una storia d’amore destinata a superare ogni ostacolo. Sono due le stagioni de La ragazza e l’ufficiale e 21 episodi in totale. Precisamente, in originale la serie è composta da due stagioni di 21 puntate, ognuna delle quali ha una durata che varia dai 90 ai 100 minuti circa: la prima stagione comprende le prime 13 puntate (puntate 1-13), mentre la seconda stagione le rimanenti 8 (puntate 14-21).

Vedremo poi come Mediaset dividerà la narrazione. Da quello che sappiamo, la serie dovrebbe andare in onda nella prima serata del venerdì. Probabilmente come succede spesso in estate, ci saranno almeno 3 episodi per cui forse con 7 serate, o forse 8, la serie dovrebbe poi salutare il pubblico. Luglio e agosto? Vedremo. Vi terremo certamente aggiornati con le ultime news su La ragazza e l’ufficiale pronta ad andare in onda nell’estate 2023 su Canale 5.