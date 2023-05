Luce dei tuoi occhi 2 ultima puntata: chi è England? Tutta la verità su Alice e Diana

Chi è Englad, che fine ha fatto Alice e chi è Regina? Tante domande, poche risposte: ecco le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 per l'ultima attesissima puntata

E’ arrivato il momento di scoprire tutta la verità su Alice e Diana. Chi è England, che fine ha fatto la vera figlia di Emma, è ancora viva? Chi era la bambina che giocava a scacchi con Diana e di chi è figlia la ballerina? Scopriremo tutto questo nella sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 in onda la prossima settimana su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 che ci rivelano la trama della prossima puntata. La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno ci aspetta il 17 maggio 2023 con la sesta e ultima puntata per il gran finale, anche se molti spettatori hanno il timore che anche questa stagione finisca con un punto interrogativo. E allora proviamo a capirci qualcosa: chi è England, la ragazza che si è messa in contatto con Diana, è Alice, nonchè Regina? Tante domande, poche risposte. Ma anche tante tesi. Il pubblico cerca di mettere insieme i tasselli per trovare le giuste risposte in vista della sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2. Proviamoci anche noi.

Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni ultima puntata: la trama del 17 maggio 2023

La confessione di Petra sembra aver chiuso definitivamente la faccenda del traffico di bambini di tanti anni prima. Ma Emma sospetta che la donna non abbia detto tutto ed è disposta a qualsiasi sacrificio pur di scoprire la verità. I suoi sospetti sembrano prendere corpo quando un uomo misterioso si reca in carcere da Petra, per minacciarla: se non vuole che Diana sia in pericolo di vita, deve seguire le sue istruzioni. Emma continua ad indagare e quando scopre una verità sconcertante su Diana è combattuta tra tristezza e rabbia. E’ stata ingannata ancora, ma non ne comprende il motivo. L’inganno potrebbe nascere dal fatto che Diana è in realtà figlia di Roberto e di Petra e per questo il dna coincideva in parte con quello di Emma Conti? E poi perchè queste bugie su Diana e sulla sua vera identità, c’era qualcuno che minacciava Petra? E quando Luca scopre dettagli importanti sul misterioso giocatore di scacchi England, in Diana emergono ricordi sopiti sulla sua infanzia: Emma riuscira’ a salvarla dai fantasmi che la perseguitano? Ed Enrico sarà in grado di stare al fianco dell’etoile nelle difficoltà?

Tanti i dubbi del pubblico. Molti spettatori si chiedono ancora chi fosse la ballerina francese che Emma Conti aveva visto sul finire della prima stagione, sembra evidente però che quella fosse solo una fantasia e che nulla avesse a che fare con la vera Alice. Ma perchè Diana sembra ricordare che la sua amica sia morta ? Si è ritenuta una assassina per questo motivo per tanti anni, cosa si nasconde ancora dietro a questa vicenda? Ma soprattutto chi ordinò di portare via Alice a Emma quando era nata dicendole che sua figlia era morta? Appuntamento quindi a mercoledì prossimo con l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 quando finalmente, saremo in grado di dirvi, tutta la verità ma proprio tutta la verità su Emma e sua figlia Alice e sul diabolico piano che Petra ha messo in piedi.