Vivere non è un gioco da ragazzi: esplode la bomba sulla droga, Lele viene sequestrato

Ecco le anticipazioni per la seconda puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi: la trama del 22 maggio 2023

La Rai prova a parlare di droga ai giovani e lo fa con una nuova fiction Vivere non è un gioco da ragazzi. La prima puntata in onda il 15 maggio 2023 su Rai 1 mentre la seconda ci aspetta il 22 maggio 2023 con due nuovi episodi. E come sempre, arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano cosa accadrà. Come avrete capito, Lele non avrebbe mai voluto fare del male al suo amico, che però purtroppo, a causa della droga da lui venduta, è morto.

Cosa vedremo dunque nella seconda puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi? Leggerezza, poca informazione, superficialità: la serie mette in evidenza anche tutti questi aspetti. E sottolinea tra l’altro, come la vita di un ragazzo qualunque, che mai nulla aveva avuto a che fare con la droga, può cambiare nel giro di pochi secondi. Già perchè Lele, non dovrà solo vivere per sempre con il rimorso per quello che è successo a Mirko. Ma ci saranno anche altri problemi da affrontare. I criminali che gli hanno venduto la droga infatti, non hanno nessuna intenzione di permettere che possa parlare con la polizia o fare i loro nomi…E Lele sta rischiando grosso. Nella seconda puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, sarà sequestrato…Ma vediamo adesso nel dettaglio le anticipazioni, eccole per voi.

Vivere non è un gioco da ragazzi: la trama della seconda puntata

La seconda puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi andrà in onda il 22 maggio 2023 su Rai 1.

1×03 – Su Lele aumenta la pressione di polizia e spacciatori che cercano di tirarlo in direzioni opposte. Crescono anche i rimorsi perché la madre del ragazzo morto si rivolge a lui per sapere chi fosse davvero suo figlio. Intanto i vari genitori, dopo la tragedia, vogliono sapere se anche i loro figli si drogano. I ragazzi negano e si discute in ogni casa, soprattutto in quella di Lele, dove il padre ha reagito alla truffa facendo una sciocchezza che aggrava la sua situazione e fa infuriare la moglie.

1×04 – Un anonimo avverte le famiglie che tutti i ragazzi del gruppo al sabato si drogavano: la bomba esplode nelle case, iniziando a rivelare le ferite segrete di qualche genitore e facendo esplodere la crisi fra quelli di Lele. Lele riallaccia i rapporti con Serena ma il poliziotto ha fatto una scoperta su di lui e lo costringe a fare i nomi della banda di quartiere da cui compra. Ma i criminali lo intuiscono e lo sequestrano: Lele ha pochi minuti per convincerli che non sta parla alla polizia.

Appuntamento quindi a lunedì prossimo con la seconda puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi su rai 1.