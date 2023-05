Luce dei tuoi occhi 2 ultima puntata: il finale mette tutti d’accordo ma desta qualche perplessità

Luce dei tuoi occhi 2 con un finale chiuso per l'ultima puntata ma qualche perplessità resta...

Questa volta nessuna critica per gli sceneggiatori, questa volta le telespettatrici più affezionate hanno apprezzato tantissimo il finale di Luce dei tuoi occhi 2. Solo commenti positivi per l’ultima puntata andata in onda il 17 maggio 2023 su Canale 5. Tantissime emozioni e anche un’ultima puntata, la sesta in onda ieri sera, durante la quale ogni nodo è venuto al pettine e finalmente Emma Conti, ha avuto modo di riabbracciare sua figlia Alice.

Ebbene si, la stella della danza, aveva avuto sempre ragione. In cuor suo infatti, aveva sempre creduto che ci fosse una speranza, dopo il suo ritorno a Vicenza; aveva sentito che le erano state raccontare troppe bugie sulla sua bambina. E infatti, nel gran finale di Luce dei tuoi occhi 2, Emma ha potuto riabbracciare sua figlia. Dopo aver scoperto che Diana era invece la figlia di Petra, e che Alice, che si chiamava Regina, era morta in un drammatico incidente, durante una lite tra bambine, Emma pensava di doversi arrendere.

Ma Enrico l’ha invitata a lottare, l’ha invitata a cercare la verità, perchè se Petra era così terrorizzata da qualcuno o da qualcosa, allora significava che quelle persone, avrebbero potuto fare del male anche ad Alice. Ed Emma è andata avanti, non si è arresa. Ma la verità è arrivata dove tutto era iniziato: a New York. Alice non era morta ed eccola lì, con i suoi bellissimi capelli scuri e ricci e con tutta la voglia di conoscere la sua vera famiglia, la sua mamma e il suo papà.

Il finale di Luce dei tuoi occhi 2 piace a tutti?

Se è vero che il finale di Luce dei tuoi occhi 2 ha visto Emma Conti riabbracciare sua figlia, è anche vero che molte cose sono sembrate forzate. Il fatto che Alice conoscesse la sua vera storia; il fatto che la bambina nata era bionda con gli occhi chiari e invece la figlia di Emma è scura di carnagione e molto diversa…Ma ci sta, non si può sempre avere tutto ed è chiaro che molti spettatori avrebbero preferito qualcosa di diverso…

Ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 che ha visto anche il trionfo dell’amore, e anche in questo caso, le perplessità non sono mancate visto che il matrimonio è stato celebrato all’improvviso ed Emma ed Enrico si sono ritrovati marito e moglie in quattro e quattr’otto… Il pubblico non si accontenta mai, questo è vero. Ma è altrettanto vero che una fiction è resa grande agli occhi dello spettatore, anche dalla cura dei dettagli. E forse in questo caso, qualcosa è mancato.