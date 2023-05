New Amsterdam 5, la stagione finale arriva su Canale 5: la trama di tutti gli episodi

New Amsterdam 5 arriva su Canale 5 in prima visione: ecco la trama completa di tutti gli episodi dall'1 al 13

Ci siamo. Come avrete capito dai promo a tutte le ore in onda su Canale 5, la quinta e ultima stagione di New Amsterdam sta per arrivare in prima tv su Mediaset. Sarà una delle proposte di inizio estate per Canale 5 che colloca la serie al mercoledì sera. La prima puntata di New Amsterdam 5 andrà in onda il 31 maggio 2023. E noi non potevamo che raccontarvi tutto quello che succederà in questa ultima stagione.

Vi ricordiamo che al momento la serie è visibile anche su Mediaset Infinity e su Netflix, per cui se volete fare una vera e propria maratona, non ci sarà bisogno di attendere oltre! Sono 13 gli episodi di New Amsterdam 5 e considerato che di solito Mediaset ne manda in onda 3 per una puntata, dobbiamo immaginare che la serie americana, ci terrà compagnia almeno per tutto il mese di giugno su Canale 5.

Quinta stagione della serie. Max, tornato al timone del più prestigioso ospedale di New York, dovrà affrontare numerose difficoltà sul piano professionale. Ad attenderlo, però, ci saranno anche le incertezze sentimentali e il vuoto lasciato da Sharpe

New Amsterdam 5: la trama completa di tutti gli episodi della quinta stagione

Nella quinta stagione ritroviamo: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Jocko Sims, Tyler Labine, Freema Agyeman, Alejandro Hernandez, Debra Monk, Megan Byrne, Em Grosland

New Amsterdam 5 le anticipazioni del primo episodio

Lauren, Iggy e Reynolds si radunano attorno a Max mentre affronta le conseguenze della decisione di Helen. La dottoressa Sharpe infatti, è a Londra…Lauren dà più spazio a Leyla, ma ha una sorpresa. Reynolds e Wilder aiutano un giovane paziente terminale a realizzare il suo sogno di recitare in uno spettacolo di Bollywood. Iggy ha una svolta con un paziente difficile.

New Amsterdam 5 : la trama del secondo episodio

Max testa un nuovo audace programma di risparmio sui costi che potrebbe aiutare sia il New Amsterdam che i suoi pazienti più bisognosi. Wilder lotta con la decisione di un paziente di rifiutare un intervento chirurgico salvavita. Reynolds arriva a un’importante consapevolezza dei comportamenti di suo padre. Iggy fa il salto negli appuntamenti online.

New Amsterdam 5 la trama del terzo episodio

Un’esplosione durante una cerimonia di matrimonio manda un flusso di partecipanti feriti a New Amsterdam. Mentre Max e il dottor Wilder cercano di trovare un gruppo sanguigno raro per salvare lo sposo, Reynolds e Bloom curano una coppia con ferite bizzarre. Mentre aiuta una ragazza a uscire da uno stato catatonico, Iggy scopre la verità sul matrimonio.

New Amsterdam 5 su Canale 5: la trama di tutti gli episodi

New Amsterdam 5 la trama del quarto episodio

Max impone una giornata di salute personale per il personale di New Amsterdam e incontra una sorprendente resistenza. Il Dottor Reynolds si ritrova incuriosito da un nuovo membro dello staff persuasivo. La Dottoressa Bloom lotta con lo stress del lavoro dopo essere stata tolta da un farmaco essenziale. Il Dottor Iggy va al suo primo appuntamento. Max convince Wilder a sottoporsi a un intervento chirurgico tanto necessario.

New Amsterdam 5 la trama del quinto episodio

Max cerca di salvare un’infermiera che è diventata oggetto di una pericolosa indagine per negligenza. Il Dottor Reynolds fa il possibile per aiutare un gruppo di pazienti che vengono avvelenati nel loro stesso edificio. La Dottoressa Lauren fa un’ammissione sorprendente a sua sorella.

New Amsterdam 5 la trama del sesto episodio

Max va in missione per rendere New York più sicura. Intanto, il Dottor Iggy aiuta una famiglia a fare i conti con l’incapacità di comunicare del figlio sordo.

New Amsterdam 5 la trama del settimo episodio

Lo staff del New Amsterdam è alle prese con le conseguenze della recente decisione della Corte Suprema sul diritto all’aborto. Wilder consiglia una donna la cui gravidanza mette in pericolo la sua vita. Su sollecitazione di Brantley, Max si sforza di trovare una soluzione sanitaria per i pazienti fuori dallo stato. La Dottoressa Bloom ha una rivelazione importante da fare al Dottor Reynolds.

New Amsterdam 5 la trama del ottavo episodio

Max scopre un reparto redditizio dell’ospedale che ha gravi implicazioni legali. Il Dottor Iggy scopre un bidello con talenti ultraterreni. Il Dottor Reynolds tratta un paziente davvero stimolante e fa progetti per suo padre. La giovane paziente di Wilder le insegna a non saltare a conclusioni affrettate nella diagnosi.

New Amsterdam 5: la trama del nono episodio

Il Dottor Reynolds diventa creativo per aiutare una futura madre bisognosa. Max rischia con Wilder e scopre una dura verità. La Dottoressa Bloom tratta un giovane fratello e una sorella in gravi difficoltà. Il Dottor Iggy prende una decisione su Martin.

New Amsterdam 5 la trama del decimo episodio

Il Dottor Reynolds si trova intrappolato tra una possibilità di amore e l’opportunità di trascorrere del tempo prezioso con suo padre. Rendendosi conto delle conseguenze delle sue azioni, La Dottoressa Bloom fa un passo avanti inaspettato con sua sorella. Max aiuta uno stagista in terapia intensiva alle prese con la perdita di un paziente. La dottoressa Wilder riceve un’offerta che la costringe a scegliere tra la sua comunità e la sua carriera.

New Amsterdam 5 la trama dell’undicesimo episodio

Mentre è nel bosco, Max mostra a Elizabeth i messaggi di Helen e le dice che non andrà. Lei gli dice che dovrebbe così lui sa esattamente cosa vuole. Dopo essere tornato, va al bar dove Helen gli ha chiesto di incontrarla ma non va da lei. Se ne va e va da Elizabeth e la bacia. In ospedale viene portato un paziente con una reazione allergica che dovrà rimanere in ospedale per un giorno. Dice di aver acquistato un ritiro giornaliero per il team building che non è rimborsabile, quindi non può restare. Max si offre volontario per prendere il ritiro come un modo per sfuggire alla necessità di affrontare Helen e convincendo, convince anche Lauren, Elizabeth, Ben e Iggy ad andare.

New Amsterdam 5 ultimi episodi il gran finale

New Amsterdam 5: la trama del dodicesimo episodio

Elizabeth parla con Max del ritorno della sua ex e fa notare che Helen l’ha fatto per lui. Il processo è iniziato quando Max era ancora malato e, sebbene il processo non fosse per lo stesso cancro che aveva Max, era un tipo molto simile che aveva buone possibilità di poter essere trattato allo stesso modo. Max chiede a Elizabeth se avrebbe fatto lo stesso, e lei confessa che non l’avrebbe fatto perché non è etico. Gli fa la stessa domanda e lui le dà la stessa risposta.

New Amsterdam 5 la trama del tredicesimo e ultimo episodio